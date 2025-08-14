Çanakkale'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç Edirne'de Defnedildi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere, memleketleri Edirne'de toprağa verildi. Cenaze törenine aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında gece saatlerinde Atakan Yılmazdere yönetimindeki 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Remzi Şen idaresindeki 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Remzi Şen idaresindeki 10 ATF 494 plakalı otomobilde bulunan Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42) ve Oktay Çelik (45) ile Atakan Yılmazdere yönetimindeki 22 ACR 179 plakalı araçtaki Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere (28) hayatını kaybetti. İtfaiye ve sağlık ekipleri, cenazeleri sıkıştıkları araçlardan çıkararak morga kaldırdı. Yapılan otopsi incelemelerine göre her iki aracın sürücülerinin de alkollü olduğu ileri sürüldü.

Acı haberin ardından Edirne'ye getirilen ve okul arkadaşı olan Evrim Oluçay ile Atakan Yılmazdere için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Oluçay'ın kızı olan Evrim Oluçay ile Atakan Yılmazdere'nin cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında dualarla defnedildi. Cenazeye ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve yerel yönetici katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
