Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Çanakkale'de 8 Ağustos Cuma günü saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiğe kapatılırken, devlet hastanesi, üniversite kampüsündeki öğrenciler, engelli bakım evinde kalanlar ile çok sayıda ev ve vatandaş tahliye edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu dün (9 Ağustos) saat 14.45'te kontrol altına alındı. Yangında Saçaklı köyü sakinlerinden Ali Aydoğan'ın (48) evi de küle dönerken tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı.

"EVDEN YANMADIK BİR KUR'AN-I KERİM'LER ÇIKTI"

Yangında tamamen zarar gören evde sadece Kur'an-ı Kerim'lere bir şey olmadı. Evi yanan Ali Aydoğan, "Bu Kur'an-ı Kerim'ler babama aitti. Bir tek evden yanmadık bu Kur-an'ı Kerim'ler çıktı. Başka hiçbir şey sağ yok. Bir tek Kur-an'ı Kerim'ler çıktı" dedi.

"DOLABIN KAPAĞI YANMASINA RAĞMEN HİÇBİRİ YANMAMIŞ"

Yangın söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek veren İsmail Güzel, küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'lerin yanmadığını fark ettiği o anları böyle anlattı: "Yangın çıkan köye 30 kilometre uzaktaydım. Bizim büyüklerimiz 'karıncalar bile yangına su taşır' derlerdi. Biz de traktörümüz ile gittik. Soğutma çalışması yapan itfaiye, dubleks tarzı bir evin tamamen çatısı, alt katlar, pencereler ve ahşap olduğu için birinci katlar dahil yanıyordu. 5 dakikada bir rüzgarın etkisi ile söndürdüğümüz yer yine alev alıyor. Evde ulaşamadığımız bir bölge vardı. Oraya sonradan yapılmış bir duvarı kırarak yanan yere ulaşmaya çalıştık. Zamanında gömme dolap yapılmış. Biz duvarı kırdık ahşap ile karşılaştık. Onu kırdık Kur'an-ı Kerim'ler ile dolu dolap ile karşılaştık. Dolabın kapağının yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'ler, dua kitaplarının hiçbiri yanmamış."