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Çanakkale'de öğrencilere 29 Eylül nedeniyle gıda israfı eğitimi verildi

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Çanakkale'de öğrencilere 29 Eylül nedeniyle gıda israfı eğitimi verildi
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Çanakkale'de 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü çerçevesinde öğrencilere gıda israfını önlemeye yönelik eğitim verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki eğitimlerde ekmek israfı ve bilinçli beslenme anlatıldı.

Çanakkale'de öğrencilere 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü nedeniyle gıda israfına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İl Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol görevlileri tarafından Çanakkale merkez ve ilçelerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve anaokullarındaki öğrencilere 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü çerçevesinde eğitimler verildi.

Öğrencilere yönelik olarak gıda ve ekmek israfının önlenmesi, sürdürülebilir tüketim ve bilinçli beslenme konularında eğitim gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilere, gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte gösterilen emeğin ve kullanılan doğal kaynakların önemi anlatıldı. Özellikle günlük yaşamda sıkça karşılaşılan ekmek israfının azaltılması konusunda öğrencilerin farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Öğrencilere; ihtiyaç kadar gıda satın alma ve tüketme, tabağa tüketebilecekleri kadar yiyecek alma, artan gıdaları uygun şekilde değerlendirme ve ekmeğin doğru şartlarda muhafaza edilmesi gibi konularda bilgiler verildi. Ayrıca gıda israfının yalnızca ekonomik bir kayıp olmadığı; su, enerji, toprak ve emeğin de israf edilmesine neden olduğu vurgulandı. Öğrencilerin günlük hayatlarında uygulayabilecekleri basit ve etkili yöntemler paylaşılırken, israfın önlenmesinde çocukların ve gençlerin rolünün büyük olduğu belirtildi.

Eğitim sonunda öğrencilerin soruları yanıtlanarak, 'Gıdamızı koruyalım, geleceğimizi koruyalım' mesajı verildi. Bu çalışmalarla, küçük yaşlardan itibaren gıdanın değerini bilen, bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmış ve israfın önlenmesine katkı sağlayan bireylerin yetişmesine destek olunması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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