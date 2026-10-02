Haberler

Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada bir kötü haber de Arda Güler'den geldi. Mücadelenin 90+2. dakikasında sarı kart gören milli yıldız, cezalı duruma düşerek İtalya karşılaşmasında forma giyme şansını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın son anlarında yaşanan gelişme ay-yıldızlılar adına bir başka kötü haberi beraberinde getirdi.

ARDA GÜLER SARI KART GÖRDÜ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, mücadelenin 90+2. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu, Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.

İTALYA MAÇINDA YOK

Belçika karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından A Milli Takım, Arda Güler'i de kaybetti. Milli yıldız, kart cezası nedeniyle İtalya karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Baba Vanga'dan 4 burç için ses getirecek kehanet! Tarihi de vermiş
Fon krizinde yapılan savunmalar Yılmaz Özdil'i gülme krizine soktu

Fon krizinde yapılan savunmalar gülme krizine soktu
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

olsa ne olur olmasa ne olur

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat kaya:

Arda iyi oyuncu ama bencil oynuyor, son pasları atmakta çok geç kalıyor, bence sonraki maç için bir kayıp sayılmaz, zrn ardalı sıfır çektik, onsuz da bu hezeyanı devam ettirebilir takım.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Çok biliyorsun.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Böylesi haha iyi oldu, bizim oyuncuların yüzünden arda da rezil oluyordu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıatakan.bayram123:

gerek yok zaten oylede boylede 3 veya 5 gol atacaklar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti

“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı hayatını kaybetti
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı

Fon krizinde paralar ne zaman ödenecek? Beklenen toplantı sona erdi
İkiz kardeşlerin başlarına inşaatın dış koruma kaplaması düştü! O anlar kamerada

Yolda yürürken bir anda başlarına düştü! İşte o anlar
Macaristan'da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı! Eski bakana tutuklama

16 yıl sonra devrilen iktidar için hesap vakti
Semih Varol'un da aralarında bulunduğu 10 fenomen adli kontrolle serbest bırakıldı

Kavga yayınlarıyla ayda 500 bin kazanıyorlardı! Karar çıktı
Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı
Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi

Bu adamı kim durduracak? Yine şiir gibi bir gol attı

Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü

Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Kayseri'de boğazına şeker kaçan vatandaş nefessiz kaldı! Personelin Heimlich manevrası hayatını kurtardı

Asansör beklerken nefessiz kaldı! Hayatını o hamle kurtardı