Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok

Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada bir kötü haber de Arda Güler'den geldi. Mücadelenin 90+2. dakikasında sarı kart gören milli yıldız, cezalı duruma düşerek İtalya karşılaşmasında forma giyme şansını kaybetti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın son anlarında yaşanan gelişme ay-yıldızlılar adına bir başka kötü haberi beraberinde getirdi.
ARDA GÜLER SARI KART GÖRDÜ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, mücadelenin 90+2. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu, Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.
İTALYA MAÇINDA YOK
Belçika karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından A Milli Takım, Arda Güler'i de kaybetti. Milli yıldız, kart cezası nedeniyle İtalya karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.