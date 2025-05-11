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Çanakkale'de Geleneksel Köy Hayrı ve Aşıklar Sokağı Buluşması

Çanakkale'de Geleneksel Köy Hayrı ve Aşıklar Sokağı Buluşması
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Muratlar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında, gençler Aşıklar Sokağı'nda bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşadı. Hayır yemeği sonrası sokakta dolaşan çiftler fotoğraf çektirdi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında genç kızlar ve erkekler, Aşıklar Sokağı'nda bir araya geldi.

Bayramiç'in Muratlar köyü geleneksel köy hayrına köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden yoğun katılım oldu. Hayır yemeğinde genç erkek ve kızlar da köy içinde bulunan 1 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda volta atarak nasiplerini aradılar. Aşıklar Sokağı renkli görüntülere sahne oldu.

Bayramiç'ten Gözde Aslan (22) ve Bayramiç'in Tongurlu köyünden (24) Mürsel Dinç nişanlı olduklarını belirterek, "Aşk sokağına hiç gelmemiştik. Sokağa gelerek biz de gezinti yaptık ve Aşıklar Sokağı tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdik" dedi.

Aşıklark Sokağı, geçmişte burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, sokağa gelerek hatıralarını tazeledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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