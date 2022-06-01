Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Serbest Bırakıldı - Haberler

Çanakkale'de, dün sabah erken saatlerde gözaltına alınan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, mahkemede, gece saatlerinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öz, adliye çıkışında; "Masumiyetimiz burada, bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Çanakkale'de Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve iki belediye çalışanı dün sabah, erken saatlerde gözaltına alınmıştı. "Rüşvet" suçlaması ile gözaltına alınan Öz ve belediye çalışanları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öz, çıkarıldığı mahkemece; adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İki belediye çalışanı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öz, adliye çıkışında alkışlarla karşılandı. Öz'ü karşılayanlar arasında CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da vardı.

Adliye çıkışında, açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Öz, şunları söyledi:

"Gecenin bu saatine kadar burada bizleri bekleyen tüm hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Milletvekilimiz Özgür Ceylan, belediye başkanlarımız, CHP'nin seçilmiş organlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşin sonunda, üzerimize atılı mesnetsiz iftiralar çürümüştür. Masumiyetimiz burada, bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır. Çan halkı bize güvendi, bize inandı, bize atılan oyları helal kılacağız demiştik. Bugün de bu masumiyetimiz kanıtlandığı için Çan halkının bize attığı oyları helal kılmaya devam ediyoruz. Bu saatlere kadar beklediniz. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum."

ANKA / Yerel