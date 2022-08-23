Camiyi mesken tutan kumrular yuvalarını hoparlörlerin üzerine inşa ediyor

Erzincan'da caminin içerisinde ki hoparlörün üzerini mesken tutan kumrular, imamın ve cemaatin ilgi odağı oluyor.

Erzincan Merkez Karaağaç Mahallesinde bulunan Boyacılar Camii'nin sıcak yaz günlerinde sürekli açık bulunan penceresinden giren bir çift kumru, dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla yaklaşık 5 ay önce cami içinde ki hoparlör üstüne yuva yaptı. Gün geçtikçe yuvayı sağlamlaştıran kuşlar, daha sonra yumurtladı. Yumurtalarından çıkan kumru yavruları, cami cemaatinin ve imamının ilgi odağı oldu. Yavru kuşlara annesi her gün belli aralıklarla beslenmeleri için yem getirirken sürekli yuvada annelerini bekleyen yavru kumrular camiyi kendilerine güvenli liman olarak görüyor. Namazını kıldıktan sonra kuşları fark eden vatandaşlar cep telefonlarının kameralarını açıp tatlı yavru kuşların fotoğraf ve videolarını çekiyor. Cami imamlarının ve görevlilerinin bu duyarlı davranışı da vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

Boyacılar Camii İmam Hatibi Mehmet Zorbuna, kumru kuşlarının camiyi mesken tuttuklarını ve yuva sayılarını günden güne artırdıklarını belirterek, "Yaklaşık 5 aya yakındır kuşlar caminin içerisinde. Öncelikle üst katta bir hoparlörün üzerine bir yuva yaptılar. Orada bir yavru büyüdü. Daha sonra yuvalarını aşağıya taşıdılar. Şimdi de burada 2 yavrusu var. Bunları büyütüyor. Cemaatimizin de gayet ilgisini çekiyor. Biz de onlara zarar vermemek için, onları burada korumaya çalışıyoruz. Kışa kadar herhalde kuşlarımız camide bu şekilde devam edecek. Şuan da sayı da çoğalıyor. Camimizin diğer hoparlörlerinde de 2-3 tane yuva yapım aşamasında. Artık sonuç nereye varır Allah bilir" diye konuştu.

Camii cemaatinden Münir Keskinoğlu ise kuşlara vatandaşların ilgili olduklarını ve sevdiklerini söyleyerek, "Kuşlarımızın rahatı yerinde. Kimse de onlara dokunmuyor. Kışa kadar buradalar, ondan sonra da Allah büyüktür. Kuşlarımız çok güzel. Herkes de onlara karşı ilgili" ifadelerini kullandı.

"EN SAĞLAM YERE YUVALANMIŞLAR"

Vatandaşlardan Osman Tatlı da kuşları caminin içerisinde görüp şaşkınlığını gizleyemedi. Hemen telefonuna sarılan Tatlı minik kuşların görüntüsünü kaydetti. Cami imamının ve görevlilerin duyarlı davranışlarını bilinçli bir davranış olarak nitelendiren Tatlı konuşmasında, "En sağlam yere yuvalanmışlar, keşke bizler de bu kuşlar gibi bu mekanlara yuvalanabilsek" diye konuştu.

(Emin Ferhat Sevilir - İHA)