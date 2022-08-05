Cami yapılması için belediyeye arsa bağışladı

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde bir vatandaş cami yaptırılması amacıyla Koçarlı Belediyesine yaklaşık 1 buçuk dönümlük arsasını bağışladı.

Aydın'da yaşayan iş adamı Rehmetullah Tuğrul, Aydın Koçarlı İlçe girişinde bulunan ve toplam 1 buçuk dönümlük 2 arsasını bağışlamak için Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

Koçarlı Gündoğan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ilçe girişinde camiinin olmamasından dolayı arsasını cami yapılması için bağışlamak istediğini ifade eden İş İnsanı Rehmetullah Tuğrul'un örnek davranışı karşısında kendisine teşekkür eden Başkan Kaplan, "Yapılan bağış ilçemiz için büyük bir hayır ve örnek bir davranıştır. Bağışlanan arsaya güzel bir cami yapılması için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Bu arsa çok değerli. Kendileri de Allah katında değerli olsun, Allah kendilerinden razı olsun. Bu konuda hayırsever İş İnsanımız Rehmetullah Tuğrul beye ilçemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda arsa tapularını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teslim eden İş İnşanı Rehmetullah Tuğrul, insanların yaşarken bu tür yardımlarda ve bağışlarda bulunmasının önemine işaret etti. - AYDIN