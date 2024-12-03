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Cam Kemik Hastası Aziz Efe'ye Akülü Araba Hediye Edildi

Cam Kemik Hastası Aziz Efe'ye Akülü Araba Hediye Edildi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde, cam kemik hastası 9 yaşındaki Aziz Efe Yürük'e Eğitim Gücü Sen tarafından akülü araba hediye edildi. Annesinin kucağında okula giden Efe'nin hayali gerçeğe dönüştü. Efe'nin mutluluğu tüm stant üyeleri tarafından paylaşıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yıllardır annesinin kucağında okula giden cam kemik hastası Aziz Efe Yürük'e akülü araba hediye edildi.

İlçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan cam kemik hastası 9 yaşındaki Aziz Efe, her gün okula annesinin kucağında gidiyor. Yıllardır oğlunu dakikalarca kucağında taşıyarak okula götüren anne Zehra Yürük ile oğlu Efe Yürük'ün hayalini Eğitim Gücü Sen gerçekleştirdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aziz Efe'nin okulu olan Çömlekçi İlkokulu'nu ziyaret eden sendika üyeleri, temin ettikleri akülü aracı kendilerine hediye etti. Aracına binen Aziz Efe'nin mutluluğu gözlerinden okunurken; Sendika İl Temsilcisi Yasemin Aslan; "Yüreği sevgiyle dolu olan Aziz Efe'mizle buluşmanın ve ona küçük de olsa bir mutluluk armağan edebilmenin gururunu yaşıyoruz. Aziz Efe, yaşam mücadelesi ve gülümsemesiyle hepimize umut veren özel bir kardeşimiz. Cam kemik hastalığı, günlük yaşamda karşılaştığımız zorlukları bir kat daha ağırlaştırsa da, onun güçlü iradesi ve hayata bağlılığı gözlerindeki yaşama sevinci hepimize ilham kaynağı oluyor. Sendika olarak ayrım yapılmadan liyakat ve özveri çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Aziz Efe kardeşimize akülü araba hediye ederek yaşamını bir nebze kolaylaştırmayı ve yüzünde bir tebessüm oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anne Zehra Yürük ise hediyeden dolayı teşekkürlerini ileterek; "Aziz Efe okula kucakta gelip gidiyordu, çok iyi oldu. Okula gidip gelmemiz 20 dakika sürüyordu. Her teneffüste okula gelip gidiyorum. Yeter ki oğlum okusun, tek gayem o" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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