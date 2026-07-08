Çaldıran'da yaz Kur'an kursları büyük bir coşkuyla başladı

Van'ın Çaldıran ilçesinde her yıl binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle buluştuğu yaz Kur'an kursları, müftülük bünyesindeki tüm cami ve Kur'an kurslarında büyük bir heyecan ve coşkuyla kapılarını açtı.

Çaldıran İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve yaz boyunca devam edecek olan kurslarda, çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra inanç esasları, ibadet rehberi, siyer-i nebi (Peygamberimizin hayatı) ve ahlak dersleri verilecek. Ayrıca öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri adına çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

"Çocuklarımız camilerimizin süsü, geleceğimizin teminatıdır"

Kursların başlaması vesilesiyle bir açıklama yapan Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, yaz kurslarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Çaldıran'ımızda çok müstesna ve bereketli bir güne uyandık. İlçe merkezi ve köylerimiz dahil olmak üzere tüm camilerimiz ve Kur'an kurslarımız, evlatlarımızın o masum ve cıvıl cıvıl sesleriyle şenlendi. Bizler inanıyoruz ki, çocuklarımız camilerimizin en güzel süsü ve geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Onların kalplerine erken yaşta Allah ve Peygamber sevgisini nakşetmek, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim ile tanıştırmak bizlerin en asli vazifesidir."

Ailelere ve din görevlilerine teşekkür

Konuşmasının sonunda velilere ve din görevlilerine teşekkür eden Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, "Bu mukaddes yolculukta çocuklarını bizlere emanet eden, camilerimizi öksüz bırakmayan kıymetli Çaldıranlı anne ve babalara şükranlarımı sunuyorum. Yaz dönemi boyunca büyük bir fedakarlıkla görev yapacak olan, her bir çocuğumuzun kalbine dokunacak olan değerli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi hocalarımıza da muvaffakiyetler diliyorum. 2026 yılı yaz Kur'an kurslarımızın ilçemize, ailelerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" dedi.

Kurslar 14 Ağustos'a kadar devam edecek

Çaldıran İlçe Müftülüğünden alınan bilgiye göre, kurs süresince öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla ders aralarında çeşitli ikramlar, bilgi yarışmaları ve sportif faaliyetler de gerçekleştirilecek. Eğitimlerin sonunda ise dereceye giren ve azim gösteren öğrencilere yönelik kapanış programları ve ödüllendirmeler organize edilecek. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı