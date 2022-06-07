ÇAKÜ'de bir yılda bin 800 adet fidan dikildi - Haberler

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yürüyüş yolu ve Fetih Anıtı'nın açılışı yapıldı. Bir yıl içerisinde bin 800 adet fidanın dikildiği Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, açılış öncesinde "Şehirden İlmiyeye; İlmiyeden Ecdadın Ayak İzlerine Çevre Yürüyüşü" de düzenledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve Fetih Anıtı'nın açılışı yapıldı. Açılış öncesinde "Şehirden İlmiyeye; İlmiyeden Ecdadın Ayak İzlerine Çevre Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüşe Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Genel Sekreter Vekili Sadık Yılmaz, dekanlar, akademisyenler, yöneticiler ve idari personel katıldı. Yürüyüş, Kırkevler Mahallesi Çankırı Devlet Hastanesi yanında yolun açılış kurdelesinin Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından kesilmesiyle başladı. Yürüyüş yolu üzerinden kampüse kadar yürüyen Rektör Çiftçi ve beraberindeki topluluk, yol güzergahı üzerinde ağaç dikti.

Yürüyüş yolunun sonunda Rektörlük binası önünde tören gerçekleştirildi. Törende konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, bugünün kendileri için bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmaların ve projelerin somut çıktılarını aldıkları mutlu bir gün olduğunu söyledi. Rektör Çiftçi, "Göreve başladığımız süre zarfında dikkatimizi çeken hususlardan biri fiziki olarak şehre bu kadar yakın bir kampüsün ulaşım mesafesi bakımından şehirle arasında ciddi bir uzaklık olması durumuydu. Şehir üniversitesi olabilmenin birinci şartının her anlamda ulaşılabilir bir üniversite olmaktan geçtiğini düşünerek bu alternatif yol üzerinde çalışmaya başladık. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığımızın çalışmaları ile belli bir güzergahta karar kıldığımız düşüncelerimizi şehrin konuyla ilgili tüm dinamikleriyle görüşerek çalışmalarımızı başlattık. Yerel dinamiklerimizin kalbi destekleri ile bize sundukları imkanlar neticesinde ortaya böyle güzel bir iş çıktı. Bugün de alternatif yol üzerinden kampüsümüze yürümenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Temiz çevre farkındalığına dikkat çekmek amacıyla yolun açılışını Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapmak istediklerini ve kampüs alanını yeşillendirme çalışmalarını da başlatarak çevreci bir anlayışla daha yaşanılabilir bir dünya için farkındalık oluşturduklarını ifade eden Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin toplumun yararına olan tüm işlerde olduğu gibi çevre hassasiyetinin oluşması noktasında da sorumluluk almaktan kaçınmayan çevreci bir üniversite olduğunu ve bu bağlamda bir yıl içerisinde kampüse bin 800 ağaç diktiklerini vurguladı.

Devraldıkları ÇAKÜ bayrağını daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Rektör Çiftçi, "Bunu tek başına yapabilmek mümkün değil. Başarı bir ekip işidir. Ancak çalışma barışının olduğu yerde iyi şeyler üretmek mümkündür. Bunu sağladığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yeni dönem çalışmaları, yatırım hamleleri, uluslararasılaşma hedefleri, bilimsel projeler ve sosyal imkanları hakkında da bilgi veren Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesinin tercih edilebilir bir üniversite olma yolunda yetkinliğini artırmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Yürüyüş yolunun açılışının ardından Uluyazı Kampüsü girişinde yapılan Karatekin Fetih Anıtı'nın da açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Rektör Çiftçi, "Sinop, Kastamonu, Çankırı Fatihi Emir Karatekin Hazretlerinin Fetih Anıtı açılışı için bir arada bulunmaktan çok mutluyuz. Türk-İslam Medeniyetinin kavşak noktasında bulunan ve medeniyetimizin kilit taşı konumunda olan Çankırı; Emir Karatekin tarafından 1074'te fethedilmesinin ardından Türk yurdu ve Türk vatanıdır. Bu fethin komutanının hatırasını yaşatmak bizim için çok önemliydi. Bu vesile ile büyük komutanın anıtını kampüsümüze inşa ettik. Bu anıta Karatekin Fetih Anıtı yerine Karatekin Fetih Anıtı adını verdik. Çünkü zafer sonuç, fetih ise süreçtir. Biz fethetmeye, üretmeye, yeni yollar, yeni kapılar açmaya devam edeceğiz. Yani gök kubbede hoş bir seda bırakmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu yönü ile gönüllerin fethini de devam ettireceğiz. Ahlak, edep, ilim ve sabır gibi kavramların önemine vurgu yapan büyüklerimizin sözleri de anıtımızın kitabesinde bulunmaktadır. Misyon ve vizyonunu da medeniyetimizin bu temel kavramları üzerine bina etmeye çalışan ve asıl hedefi gönülleri fetih etmek olan bir üniversite olarak anıtımızı tüm insanlığa ithaf ediyoruz. Önümüzde ki süreçte hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

Açılışın ardından okçuluk gösterisi yapıldı. Gösteriden sonra yürüyüş, Çankırı Kalesi'nde bulunan Emir Karatekin Türbesi'ne kadar devam etti.

Etkinlik Emir Karatekin Hazretleri'nin Türbesi'nde edilen dua ve helva ikramının ardından sona erdi. Törenin sonunda yolun yapımında sağladıkları katkılarından dolayı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, DSİ 52. Şube Müdürü Murat Bingöl ile ÇAKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İsmail Cenkmen Teber'e, Rektör Çiftçi tarafından teşekkür belgesi verildi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel