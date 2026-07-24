Cadı kostümüyle yamaç paraşütü keyfi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde Hüseyin Ergül, cadı kostümüyle yaptığı yamaç paraşütü uçuşuyla izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Festival kapsamında farklı etkinlikler düzenlenirken, festivalin en dikkat çeken gösterilerinden biri Ordu Sportif Havacılık Kulübü Üyesi Hüseyin Ergül'ün cadı kostümüyle gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşu oldu. Cadı kostümüyle hazırlıklarını tamamlayan Ergül, yamaç paraşütüyle Kapıkaya semalarında süzülerek festival alanındaki vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde gerçekleştirdiği gösteri sırasında ortaya renkli görüntüler çıkarken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Hüseyin Ergül, doğa sporlarının tanıtımına katkı sunmayı amaçladığını belirterek, yamaç paraşütünün uygun hava ve güvenlik şartlarıyla yapıldığında büyük bir tutku ve özgürlük hissi yaşattığını söyledi.

Kapıkaya'nın doğal yapısı ve uçuş parkurunun yamaç paraşütü için elverişli olduğunu ifade eden Ergül, bu tür festivallerin sportif havacılığın gelişmesine ve bölge turizmine katkı sağladığını dile getirdi.

Ergül'ün cadı kostümüyle gerçekleştirdiği uçuş ise festivalin en renkli etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı