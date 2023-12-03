Büyükşehirden Engelliler Günü etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayasıyla özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi.

Malatya'daki özel gereksinimli bireyleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, "1992 yılından beri 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü olarak kutlanmakta. Engellilik kavramına baktığımızda engellilik kavramının içi nedir diye ona bakmak lazım. Görünen bir uzuv eksikliği kabul ediliyorsa, görünmeyen duygular, hisler esas değerlendirilmesi gereken görünmeyen uzuvlardaki eksikliklerdir. Esas olan insanların gerçekleri haykırabilmesi. Eğer insanlar gerçekleri görüp haykıramıyorsa, göremiyorsa, duymuyorsa, duyguları hissetmiyorsa ve gerçekleri dilleri ifade etmiyorsa esas engel oradadır. Onun için Peygamber Efendimiz (sav) 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' diyor hadisi şeriflerinde. Vücudumuzun herhangi bir yerindeki eksikliğin engel olarak telaki edilmemesi lazım. Önemli olan ruhumuzun güzelliğini muhafaza edebiliyorsak, gönlümüzde sevgiyi muhafaza edebiliyorsak esas o zaman biz insan olduğumuzun farkında olabiliriz. Eğer bu duygular yoksa bütün uzuvlarınız sağlam da olsa siz engelli durumdasınız, hem de tedavisi olmayan bir engelli durumunda olursunuz. Allah kimseyi tedavisi mümkün olmayan engellilerden etmesin. Şehrimizin idarecileri olarak şehrimizi engelsiz yaşam şartlarına uygun engelsiz şehirler kriterlerine uygun bir şehir ortaya koymak için çalışıyoruz. İdareciler olarak engelli vatandaşlarımız için engelleri ortadan kaldırarak, engelsiz şehirler ihdas etmek zorundayız. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezi'ni inşa ettik. Japonya ile JICA işbirliğiyle bölgemize hitap edebilecek Engelli Araç Bakım Merkezi oluşturduk. Toplu taşıma araçlarımızı engelli vatandaşlarımızın daha rahat kullanabilecekleri şekilde modernleştirdik. Engelli araçlarımızla engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. Sanat Sokağı içerisinde Down sendromlu kardeşlerimizin işlettiği bir kafeyi hizmete sunduk. Engelli Kardeşlerimiz için EKPSS kursalar açtık. Kurslara katılan yüzlerce kardeşimiz devlet kurumlarında istihdam edildi" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde vuku bulan depremler neticesinde bazı hizmetlerin inkitaya uğradığını belirten Başkan Gürkan, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, bakanlarımız, valimiz, belediyemiz dimdik ayaktadır. Malatyalı hemşehrilerimize hizmet etme görevini kendilerine birincil görev olarak addetmişlerdir. Devletimiz ve belediyemiz her konuda engelli vatandaşlarımızın yanındadır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında da engelli derneklerimizle çok yakın temas halinde çalışmaktayız" diyerek Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Malatya Vali Ersin Yazıcı ise, "Hepimiz eşitiz. İnancımız, töremiz hepimizin eşit olduğunu emrediyor. Bu eşitliği sağlamak adına devletin sunduğu veya toplumun sunduğu bütün imkanlardan eşit şekilde istifade etmemiz gerekir. İnancımız asla birbirimizden üstünlüğümüz olmadığını ifade ediyor. Evlatlarından bir dakika bile ayrılamayan annelerimizin ne kadar yüce bir gönülle evlatlarına sarıldıklarına, evlatlarının hayatlarını kolaylaştırmak adına kendi yaşamlarından ne büyük fedakarlıklarda bulunduklarına şahidiz. Allah o annelerimizden razı olsun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz sizlerin yaşamlarını kolaylaştırmak için anne ve babalara artı imkanlar sağlamak için gayret ediyoruz. Geldiğimiz nokta yeterli değil. Dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeyleri kıyaslanırken en önemli kriterlerden biri o şehirlerde engellilerin hizmetlere erişebilir olmasıdır. Kent olarak, şehir olarak bu özel vatandaşlarımızın kamusal hizmetlere aynı rahatlık ve konforla ulaşıyor olması, şehirlerin gelişmişlik düzeyinin en önemli kriterlerinden bir tanesi. Size daha iyi hizmet sunmaya gayret edeceğiz. 6 Şubat depremleri ile Malatya'mız çok zor duruma düştü, adeta yıkıldı. Yeniden kuruluyor, yeniden yapılanacak. Malatya'mızı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Şehir yeniden imar edilirken ilin valisi olarak, duyarlı bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var hem kendi hem de başkanımız adına şehir yeniden imar edilirken kesinlikle sizi bütün hizmetlere aynı kolaylıkla ulaşmanızı temin edeceğiz. Şehir yeniden imar edilirken engellilerimiz herkesle eşit olacak. Bizleri bu özel günde bir araya getiren Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Sizlere sağlık, huzur ve mutlu yarınlar diliyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Özel gereksinimli bireylerin kurduğu koro Malatya türküleri seslendirdi. Vali Ersin Yazıcı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a "Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı" takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile engelli bireyler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA