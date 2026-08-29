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Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti Haber Videosunu İzle
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
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Van ile İran’ı birbirine bağlayan Kapıköy Sınır Kapısı’ndan şehre giren İranlı turistler, kentin ticaret ve turizm hayatına büyük ivme kazandırdı. Her gün otobüslerle Van’a akın eden turistler, esnafın yüzünü güldürüyor.

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki en önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan Van, İranlı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle hareketli günler yaşıyor. Kapıköy Sınır Kapısı’nda yaşanan hareketlilik, kent merkezindeki otellerden alışveriş merkezlerine kadar her alanda hissediliyor.

OTOBÜSLERLE AKIN EDİYORLAR

Her gün sabahın erken saatlerinden itibaren Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan turist kafileleri, otobüs ve minibüslerle Van şehir merkezine taşınıyor. Konaklama tesislerinde doluluk oranları üst seviyelere ulaşırken, İranlı misafirlerin özellikle alışveriş ve eğlence sektörüne sağladığı katkı dikkat çekiyor.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Giyimden restorana, hediyelik eşyadan konaklamaya kadar pek çok sektörde yaşanan bu hareketlilik kent ekonomisine can suyu oldu. Vanlı esnaflar, İranlı turistlerin gelişiyle birlikte iş hacimlerinin önemli ölçüde arttığını ve bu yoğunluğun yıl geneline yayılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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