İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı Hazırlıkları Sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Kurban Bayramı için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban kesimleri için 8 büyükbaş ve 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ile 10 kesim çadırı kuruluyor. Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve bayramın ardından dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Yurttaşların bayramı sağlıklı, güvenli ve huzurlu geçirebilmesi için gerekli önlemler alınıyor. Çalışmalar tamamlandığında kurban kesimleri için 8 büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 10 kesim çadırı kurulmuş olacak.

Bornova Işıkkent Kurban Pazarı'nda 3 büyükbaş ve bir küçükbaş, Bayraklı Doğançay Mezarlığı'nın hemen yanında 3 büyükbaş, Gaziemir Sarnıç Kipa arkasında ise 2 büyükbaş mobil ünitelerinde kesim hizmeti verilecek.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KESİM HİZMETİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kesim yapacağı konteynerler 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak. Monoray üzerinde mezbaha standartlarında kurulan ünitelerde, eğitimli kasaplar tarafından günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Kesim için konteynere giren kurbanlıklar en fazla 7 parça halinde gıda poşetleri içerisinde vatandaşlara teslim edilecek.

MEZBAHALARDAN KESİM İÇİN SIRA ALIMI BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bergama, Kiraz, Menemen Türkelli, Tire ve Urla mezbahalarında da kurban kesimi yapılacak. Bu ay hizmete alınacak ve son teknolojilerin kullanılacağı Menemen Türkelli ve Tire mezbahalarında da bayramda yurttaşlara hizmet verilecek. Kurulacak 10 kesim çadırı ise kesim için İlçe Kurban Hizmetleri'ne devredilecek.

KESİM ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği kesim ücretleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahalarda ve mobil kurban kesim ünitelerinde de uygulanacak. Büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 600 lira, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için indirimli olarak 400 lira, küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 200 lira, diğer günlerde 150 lira alınacak.

KAÇAK HAYVANLAR İÇİN EKİP KURULDU

İzmir genelindeki 11 metropol ilçede İzmir Büyükşehir Belediyesi, arife ve bayramın ilk 3 günü kesim sırasında kaçan hayvanların yakalanması için ekipleri hazır bulunduruyor. Ekiplere 293 35 61 ve 64 numaralı telefonlardan erişilebilecek.

SAĞLIK VE TEMİZLİK İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Haşere Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına hem kurban satış hem kurban kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında devam edecek. Hayvan satış, çadır ve atık toplama alanlarında karasinek üremesini önlemek amacıyla ilaçlama ve toz kireç uygulaması her gün yapılacak.

KAÇAK KESİMİN CEZASI 277 TL

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kurban kesimi yapılamayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu'nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak. Zabıta ekipleri belirlenen alanların dışındaki kesimler için 277 lira para cezası uygulayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini bayram boyunca sürdürecek.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından, kent genelinde 281 kurban satış noktası ve 347 kesim noktası belirlemişti.

ZABITA EKİPLERİ GÖREVDE OLACAK

Ayrıca bayram tatili boyunca şehir dışına gidecek ve şehir dışından gelecek yurttaşların mağdur olmaması için İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tedbirler de alındı. Fahiş fiyat artışı, yolcu otobüslerinin giriş-çıkışı ve sayıları denetleniyor.

Arife günü ve Kurban Bayramı süresince yurttaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için de mezarlık içerisinde önlemler alındı.

ANKA / Yerel