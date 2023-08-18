Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 63 yıllık başkanlık villasını boşalttı

Bursa'da Mevlidi Şerif Yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri'nin türbesinin yanıbaşında 63 yıldır başkanlık konutu olarak kullanılan tarihi Çekirge Semti'nde villa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından boşaltıldı. Villa ve çevresi Süleyman Çelebi Külliyesi olarak 28 bin metrekarelik türbenin de için bulunduğu alan Millet Bahçesi olacak. Başkan Aktaş, bundan sonra şahsi evini kullanacağını açıkladı.

Bursa'da 63 yıldır belediye başkanlarının konutu olarak kullanılan Çekirge'deki villa, içinde Süleyman Çelebi'nin türbesi de barındırıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konutun da içinde kaldığı alanla ilgili bir proje hazırlattı. Proje çerçevesinde mevlit araştırma ve okumalarının yapılacağı, Gençlik Merkezi ve mescidin de olacağı alan tüm Bursalılara hizmet verecek. Aktaş, proje öncesi konutu boşaltarak, şahsi evine taşındı. Kendi döneminde bir daha belediye başkanı konutunun da olmayacağının altını çizdi.

İHA'ya konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa değerleri olan, önemli simaları bağrında barındıran bir şehir. Büyük Allah dostları, devlet büyüklerinin medfun olduğu bir yer. Bu isimlerden bir tanesi de Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi'dir. Bilindiği gibi 1960 yılından beri bütün belediye başkanları Çekirge'de bulunan başkanlık konutunda oturuyordu. Burası toplamda 28 dönümlük bir alandır. 63 yıldır kesintisiz olarak başkanlık konutu olarak kullanılıyordu. Kısa bir süre önce ben kendi evimi tamamladım ve orada oturuyorum. Burası Süleyman Çelebi Külliyesi olarak mevlid okumaları ve araştırmaları yapılabileceği, gençlerin doya doya istifade edeceği Gençlik Merkezi'nin içinde olduğu ve bir mescidin de bulunduğu 28 dönümlük bir Millet Bahçesi olacak. Bir sürü projeler yapıyoruz, bunlar mutluluk verici ama bu özel projenin Bursa'ya değer katacağına yürekten inanıyorum. Gönül huzuru içinde kendi evimize çıktık. Bu eski konut alanı da bütün Bursa'ya hizmet edecek" diye konuştu.

"Bundan sonra benim açımdan konut diye bir şey yok. Bir başkası gelir, bir planlama yapar orasını bilemem" diyen Başkan Aktaş, "Bizler neticede bu işleri geçici olarak yapıyoruz. Başka yerde konutlar vardır, saygı duyarım ama Bursa'da 63 yıldır kullanılan konut özel bir mekandaydı. Altında Yoğurtlu Baba gibi önemli bir zatın ve onlarca Allah dostunun mezarının olduğu bir yerdeydi. Özellikle şehirdeki büyüklerimizin yönlendirmeleriyle böyle bir karara imza attığımız için çok huzurlu ve mutluyum" dedi. - BURSA