Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: '6 Şubat Depremleri Sonrasında Yeni Bir Rota Çizdik'

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 11 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, "6 Şubat sonrası kendimize yeni bir rota çizdik. 2023-2024 yılları içinde yıkılması gereken binaların tamamını yıkacağız" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Büyükçekmece'deki riskli yapıların yıkılarak yenilenmesi için yeni bir süreç başlatan Büyükçekmece Belediyesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyıp Cumhuriyet Mahallesi Şafak sokakta bulunan, 11 katlı 30 bağımsız bölümden oluşan yapının yıkımını gerçekleştirdi.

1999 Marmara Depremi'nin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüm projesini ilk başlatan belediyelerden Büyükçekmece Belediyesi, bugüne kadar 35 bin konutu yeniledi. Vatandaş - belediye iş birliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından yeni bir sürece girdi. Bu kapsamda deprem riski taşıyan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 30 bağımsız bölümden oluşan 11 katlı yapı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye teknik ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

"2023-2024 YILLARI İÇİNDE YIKILMASI GEREKEN BİNALARI YIKACAĞIZ"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "6 Şubat depreminden sonra Büyükçekmece'den kentsel dönüşümü yeniden değerlendirdik ve 1999 depreminden sonra yapmış olduğumuz plan, program çerçevesinde devam ettirmekte olduğumuz kentsel yenilemeyi daha da hızlandırdık. Yüksek katlı binalara girmiyorduk. Bölgemizde biliyorsunuz ki 11-12 katlı binalar çok az. Yatay yapılaşmamız var. Ancak bugünkü yıktığımız bina gibi binalarımız da var. Bugün de Büyükçekmece toplu konut projesinin ilk başladığı alandayız. Artık ömrü doldu. 1989'da bu binalar yapılmıştı. Ama artık ömürleri doldu. Biz de 6 Şubat sonrası kendimize yeni bir rota çizdik. 2023-2024 yılları içinde yıkılması gereken binaların tamamını yıkacağız" açıklamasını yaptı.

"35 BİNDEN FAZLA KONUT YENİLENDİ"

Artık yüksek katlı binaların kentsel dönüşümünü ele aldıklarını vurgulayan Akgün, sözlerine şunları ekledi:

"Kumburgaz sahiline doğru yoğun bir yıkım yapacağız bu yaz boyunca. Cumhuriyetin yüzüncü yılında bizim en büyük kutlamamız, vatandaşımızın burnunun bile kanamaması için o binaları yıkmak olacaktır. Bugüne kadar devletten kredi kullanılmadan 35 binden fazla konut yenilendi. Kimse kendi bölgesinde, olası depremde yıkılacak tek bina bile bırakmasın. Biz bütün ekip ve teknik arkadaşlarla yıkıma devam ediyoruz. Çünkü Büyükçekmece'de vatandaşımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz."