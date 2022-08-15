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Büyük Zafer'in 100. yıl coşkusu binlerce çocukla taçlandırıldı

Büyük Zafer'in 100. yıl coşkusu binlerce çocukla taçlandırıldı

Kütahya Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri kurtuluşun şehri Kütahya ile sınırlı kalmadı.

Kütahya Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri kurtuluşun şehri Kütahya ile sınırlı kalmadı. Büyük Zafer'in 100. yılı coşkusu Samsun, Sivas, Amasya, Erzurum ve Polatlı/ Ankara'da çocuklarla taçlandırıldı.

Çocuklar için 81 il hedefiyle yola çıkan Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Aracı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yılında milli mücadeleye damga vuran 5 şehirde Büyük Zafer'i anlattı.

Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde sırasıyla Samsun, Sivas, Amasya, Erzurum ve Polatlı-Ankara'da konuşlandırılan motivasyon aracı, binlerce çocuğa ulaştı.

Çocukların eğlenerek öğrendiği motivasyon aracında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesi için de eğitimler verildi.

Etkinliklerin ardından çocuklara ahşap kalemlik hediye edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Valiliği Kütahya Polatlı Ankara Yerel Haberler

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