BUÜ'nün başarılı akademisyenleri rektörle buluşmaya devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından, araştırma üniversitesi kimliğini pekiştirme ve akademik performansı ödüllendirme hedefiyle yürütülen "Başarılı Akademisyenlerin Rektörle Buluşması" etkinliği 16. kez gerçekleştirildi.

Görükle Kampüsü içerisinde yapılan etkinlikte Q1 makale sayısı, patent başvuruları ve dış kaynaklı projelerdeki ivmenin artarak devam ettiği vurgulanırken; bilimsel başarıların yanı sıra kurum içi sosyal etkileşimin ve geleceğe yönelik iş birliklerinin önemi üzerinde duruldu.

"Dünya ölçeğinde görünürlük için kaliteye odaklanacağız"

Toplantıda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademik üretkenlikteki ve proje kültüründeki artış trendinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçen yılın aynı döneminde 20 olan yayın sayısının bu ay 60'a yükselmesinin gurur verici bir tablo olduğunu belirtti. Veri toplama sürecinin bayram tatili nedeniyle erken kesilmesine rağmen bu başarıya ulaşılmasında Scopus veri tabanına geçişin de olumlu yansımaları olduğunu ifade eden Rektör Yılmaz, üniversitenin en kıymetli gücü olarak tanımladığı akademisyenlere akademik ekosisteme sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür etti. Üniversitenin araştırma vizyonunu daha dinamik hale getirmek için Ar-Ge Koordinatörlüğü bünyesinde yeni laboratuvar yönetim modelleri ve veri ofisleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sayısal artışın yanı sıra artık yayın kalitesinin %10'luk, %15'lik ve dünya ölçeğinde görünürlük sağlayacak %1'lik en üst nitelikli dilimlerde yer almasını hedeflediklerini vurguladı.

Bilimsel çıktılar güçlenerek artıyor

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise konuşmasında, 2025 yılının Ocak ayında başlattıkları bu etkinlik zincirinin her ay büyüyen bir coşkuyla gelenekselleştiğini belirtti. Temel motivasyonlarının üniversitedeki değerli çıktıları daha görünür kılmak olduğunu ifade eden Karaca, bu buluşmaların emekleri ödüllendirmek ve yeni iş birliklerine kapı aralamak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri kriterleri doğrultusunda veri takibinde sistemsel bir değişikliğe gittiklerini de açıklayan Esra Karaca, geçmişte Web of Science (WoS) üzerinden yapılan yayın takibinin artık Scopus ve SciVal veri tabanları üzerinden yürütüleceğini bildirdi. Üniversiteye kazandırılan bu yeni sistemlerle ilgili altyapı ve eğitim süreçlerinin tamamlandığını aktaran Prof. Dr. Karaca; Ar-Ge Koordinatörlüğü olarak sadece Q1 yayınlarını değil, BAP dışındaki dış kaynaklı projelerin yürütücülerini ve patent, tasarım ya da faydalı model gibi tescil alan tüm akademik personeli de ödüllendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etkinlik, belge takdimi ve ardından çekilen toplu fotoğraf ile son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı