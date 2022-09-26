Bursa yerel haberleri... Nilüfer'de Düzenlenen Görükle Balkan Panayırı Sona Erdi

Bursa haberler: Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Görükle Balkan Panayırı, Bursalılara keyifli bir hafta sonu yaşattı. Balkan rüzgarının estiği panayırın ikinci gününde verilen konserler katılanları eğlendirirken panayır alanındaki stantlar da büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Görükle Balkan Panayırı, Bursalılara keyifli bir hafta sonu yaşattı. Balkan rüzgarının estiği panayırın ikinci gününde verilen konserler katılanları eğlendirirken panayır alanındaki stantlar da büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Belediyespor ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) iş birliğiyle düzenlediği 10. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı, iki gün boyunca eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. Balkan kültürünün yaşatıldığı panayıra Bursa'nın dört bir yanından vatandaşlar katıldı. Çocuklar oyun alanlarında keyifli vakit geçirirken yetişkinler de düzenlenen konserlerde eğlendi. Panayıra katılanlar, yemek stantlarından Balkanlar'a özgü lezzetleri de tattı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de panayırın ikinci günündeki konserleri vatandaşlarla birlikte izledi.

KONSER DİZİSİ

10. Görükle Balkan Panayırı'nın ikinci gününde konser dizisi, DJ Tuny performansıyla başladı. Sevcan Celbişer sevilen şarkıları seslendirirken Group Dijital Marmaris de sahne performansıyla izleyenleri hayran bıraktı. İzleyenlerin beğenisini alan grup, dakikalarca alkışlandı. Ardından sahne alan Sonya Nemska ve dans ekibi coşkuyu artırırken gecenin favorilerinden biri olan Tedi Aleksandrova konserinde coşku doruğa ulaştı. Hareketli şarkılarını seslendiren Tedi Aleksandrova, "Götür beni gittiğin yere" şarkısını da Türkçe seslendirdi. Tedi Aleksandrova, Sonya Nemska'yı sahnesine davet ederek bir şarkıyı birlikte seslendirdi. Bir ara sahneden inen Tedi Aleksandrova hem izleyenleri şarkılarına ortak etti hem de kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı. Konserinde sık sık "Bursa" ve "Seni Seviyorum Bursa" diyerek tempo tutan Tedi Aleksandrova, şarkı aralarında izleyenlerle sohbet etti.

"GÜLÜMSEYİN, NİLÜFER'DESİNİZ"

Konserin son bölümünde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Tedi Aleksandrova'ya çiçek vererek teşekkür etti. Başkan Erdem, seyircilere de "En büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gülümseyin, Nilüfer'desiniz" diyerek teşekkür etti.

10. Görükle Balkan Panayırı'nın finalinde, DJ Samet Kurtuluş, sergilediği performansla kapanışı yaptı.