Bursa yerel haberi: CHP Bursa İl Başkanlığı, Otopark Yapılan Konut Alanında İktidarı Eleştirdi: "Vatandaşların Ev Hayali Üzerinden Siyaset Yapıyorlar"

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa İl Başkanlığı, Çekirge Mahallesi'nde 10 yıl önce kentsel dönüşüm gerekçesiyle yıkılan Maliye lojmanlarının yerine yapılan otoparkın önünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesini eleştirdi. İl Başkanı İsmet Karaca, Vatandaşlarımızın, dar gelirlilerin başını sokacak bir ev edinme hayalinin üzerinden siyaset yapıyorlar. Onların sıcak evleri olma hayalleri üzerinden oy avcılığı yapıyorlar" dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı, Çekirge Mahallesi'nde iktidarın yeni sosyal konut projesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz, iktidarın açıkladığı konut projesiyle yurttaşların ev sahibi olmasına hiçbir itirazları olmadığını, ancak hayaller ve gerçeklerin birbiriyle örtüşmediğini söyledi. Yılmaz, "AKP bu projeyi bir seçim yatırımı olarak planlamamış, başvuruları seçime sayılı aylar kala başlatmamış, kurada kazanacakların açıklanacağı tarihi tam seçim arifesine rast getirmek için bu kadar ince hesap yapmamış, pırıltılı haberlerle göz boyamamış olsaydı keşke" dedi.

"10 YIL GEÇTİ, OTOPARK OLDU"

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, tam 9 yıl önce aynı yerde açıklama yaparak itirazlarını dile getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Burayı kentsel dönüşüm için yıktınız, üzerinden tam 1 yıl geçti çivi çakmadınız. Demek ki daha neler göreceksiniz diyorlarmış da biz bilmiyormuşuz işi. Şu an burası yıkılalı 10 yıl oldu. O zaman yaptığımız açıklamada dedik ki, insanların umudunu sömürmeyin, şu anda tablo bu. O zaman dönemin AKP'li Başbakanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler ilçesinin Havaalanı Mahallesi'nde büyük bir açıklama yaptılar, ülkede adeta hayat durmuştu. Dar gelirliler konut sahibi olacak 35 ilde. Bursa, Eskişehir, Düzce, Van aklınıza gelen birçok ilimizde 65 noktada 6 bin 500 kamu konutunu, kamu lojmanlarını içeren dev bir dönüşüm başlıyor, büyük bir törenle start verildi. Aradan 10 yıl geçti, bulunduğumuz yer otopark oldu. Üstünü çizdiğimiz nokta şu, AKP'nin yoksulu konut edindirme projesi gerçeğinin tam üstünde duruyoruz. Türkiye'ye bakın, 24 bin 500 km fay hattının üzerinde irili ufaklı hepimizin bildiği fay hatlarına baktığımızda 24.500 km düşünün, İzmir'den Van'a kaç defa daha gideceğimiz bir fay hattı var. Bu fay hatlarının üzerinde 6 milyon 500 konut var. En düz hesapla 25 milyon vatandaşımız her an bir felaketle uyanabilir. Bu kadar riskli bir bölgede yaşıyoruz. Ama bu ülkeyi 20 yıldır tek başına yöneten AKP iktidarının bu işe çözüm ve bakış açısı tamamen ranttır.

"80'Lİ YILLARIN YEŞİLÇAM FİLMLERİNDEKİ BANKER MODELİ GİBİ"

Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Bu zaten SHP'nin projesiydi, sosyal projesiydi. Onlar üzerine oturmaya çalıştılar ama zaten tablo ortada. Bunu beceremeyeceklerdi. Bunu rantsal dönüşüme çevireceklerdi. Şimdi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut edindirme projesi diye. Başından sonuna kadar soru işaretleri var. 80'li yılların Yeşilçam filmlerini hatırlayın, banker modeliyle o zaman yine vicdanlılardı. Burası benim diyordu ama en azından bir şey gösteriyordu, paraları yatırın diyordu. Sonra bakıyordunuz paraları alıp kaçmış banker. Şimdi Bursa'da Kestel diyor, Nilüfer'de şurası, Karacabey'de Yenikarağaç, bunun adası paftası yok mu? Bu devletin milyonlarca memuru ve çalışanı var. Tarım arazisine mi yapacaksınız, gölün içerisine mi yapacaksınız? Başından sonuna kadar soru işaretiyle dolu. Tamamen seçime sayılı günler kala seçim vaadi. Ama üzücü olan şu ki vatandaşlarımızın, dar gelirlilerin başını sokacak bir ev edinme hayalinin üzerinden siyaset yapıyorlar. Onların sıcak evleri olma hayalleri üzerinden oy avcılığı yapıyorlar. 16 binin altında geliri olan diyor, zaten AKP'nin yandaşlarının dışında kaç kişinin 16 bin geliri var. Şurada benim tanıdığım kimsede aylık 16 bin lira geliri olan yok. Bir evde 4 kişisiniz, 18 yaşını geçtiniz, eve 64 bin lira para girmesi lazım. Ancak AKP'nin yandaşıysanız 5-6 maaş alıyorsanız onlarda vardır. Ev almaya niyetlenen bir vatandaş bu 500 lirayı yatırır. Yandaş basının verdiği rakamlara göre bakıyorsunuz 2-2,5 milyon, kura seçimin arifesinde hemen çekilir. Zaten kura çekildiği gün başvuranların şu an rakamlarla bile yüzde 85, yüzde 90'ı hayal kırıklığı yaşayacak. 6 ay sonra kimse ne olacağını bilmiyor.

"ANAHTARI VATANDAŞA TESLİM EDERSİNİZ"

Bakan sinyali verdi, eş dost aileyle kimseyle arayı bozmasın diyor. Herkese şirin görünün çünkü 2,5 sene sonra siz bu taksiti ödeyemeyeceksiniz. 6 ay sonra artacak, bir 6 ay sonra tekrar artacak. 8-10 bin liranın altında geliri olan vatandaşın aynı oranda geliri artacak mı? Bundan 1 yıl önce dolar 7-8 lira oldu, şimdi 18 lira oldu onu da şu an frenliyorlar. Bu ülkede bir sene sonra ne olacağını kimse göremiyor ki. Sosyal konut nasıl olur? Devlet yer belirler, konutun içini yapar, sonra vatandaşa der gel senin konutun yok, anahtar şurada, geç içeri otur, kira yerine bu konutun borcunu öde, sonra bu konut senin olsun. Dünyada bunun örnekleri bu şekilde yapılır. Konut yaparsınız, anahtarı vatandaşa teslim edersiniz, anahtarı sonra peşinat şu kadar taksit şu kadar 8-10 yıl senin gelirine göre ödemeyi yaparsınız."