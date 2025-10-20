Haberler

Bursa Valisi Ayyıldız, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bursa Valisi Ayyıldız, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelerek muhtarlık kurumunun demokrasi ve toplumsal dayanışmadaki önemine değindi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Milletimizin yerel düzeydeki temsil gücünü simgeleyen muhtarlık kurumu, köklü geçmişiyle demokrasimizin en temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "Vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki en yakın temas noktası olan muhtarlarımız; halkın talep, öneri ve ihtiyaçlarını kamu yönetimine en sağlıklı şekilde ileten, aynı zamanda devletimizin şefkat elini her bir haneye ulaştıran önemli bir kamu görevini ifa etmektedir. Muhtarlarımız, mahalle ve köylerinde adeta bir gönül elçisi olarak; vatandaşlarımızın sesini devletimize taşıyan, devletimizin de hizmetini milletimize ulaştıran güçlü bir köprü görevi üstlenmektedir. Bu yönüyle muhtarlarımız, devlet yönetiminde katılımcılığın, şeffaflığın ve insani hizmet anlayışının en güzel örneklerindendir" diye konuştu.

Muhtarlık kurumu yalnızca idari bir birim değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, ortak aklın ve yerel sorumluluğun da merkezi olduğunu belirten Ayyıldız, "Mahallesinin her bir ferdini tanıyan, sevinçte ve kederde vatandaşının yanında olan muhtarlarımız, birlik ve beraberlik ruhunun sahadaki en canlı temsilcileridir. Onların gayretleri, devletimizin vatandaşına dokunan yüzünü güçlendirmekte, yerelde güven ve huzur ortamının tesisine katkı sunmaktadır. Görevlerini büyük bir fedakarlık, gayret ve samimiyetle sürdüren; mahallelerimizin ve köylerimizin nabzını tutan, sorunları yerinde tespit eden muhtarlarımız, birlik ve beraberliğimizin yereldeki teminatıdır. Onların özverili çalışmaları, vatandaş odaklı kamu hizmetlerimizin en güçlü dayanaklarından biridir. Millet iradesinin yereldeki temsilcisi, demokrasimizin temel taşı olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor; görevlerinde sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
