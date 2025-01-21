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Bursa Üniversiteleri ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, üniversitelerin boya badana, temizlik ve çevre düzenlemesi işlerinden faydalanacak. Ayrıca, akademisyenler ve öğrenciler de iş birliği kapsamında çeşitli destekler alacak.

Adalet Bakanlığı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde üniversiteler boya badana, temizlik ve çevre düzenlemesi konularında kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlülerden istifade edecek.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli memurların mesleki olarak gelişimleri, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim iyileştirme ve rehabilitasyonu konusunda üniversiteler gereken desteği verecek. Üniversitelerde görevli akademisyenlerin Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde akademik çalışma yapması, üniversitede okuyan öğrencilerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde staj yapmaları, üniversitelerin ihtiyaç duyması halinde boya badana, temizlik ve çevre düzenlemesi konularında kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlülerden istifa etmeleri konularında iş birliği yapılacak. Protokolden 134 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile 14 bin 773 yükümlü, üniversitede görevli akademik personel ve staj yapmak isteyen öğrenciler yararlanacak.

Protokol imza törenine Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Arı, Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Aydemir, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül ve Denetimli Serbestlik Müdurü Cihat Çanak katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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