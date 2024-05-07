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Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Bursa'da kanser tedavisi gören Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, 43 yıllık öğretim üyeliği süresince görev yaptığı Makine Mühendisliği Bölümü önünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene çok sayıda akademisyen, idari personel, öğrenci ve seveni katıldı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yiğit'i iyi bir insan ve değerli bir hoca olarak tanıdığını belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Bursa'da vefat eden Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün 43 yıllık öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gören Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, hayatını kaybetti. Prof. Dr. Yiğit, son yolculuğuna 43 yıl boyunca görev yaptığı Makine Mühendisliği Bölümü önünden uğurlandı. 2 dönem Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve bir süre Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapan Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit için Ali Durmaz Makine Mühendisliği Bölüm Binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, idari personel, öğrencileri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kendisini asistan olduğu dönemden itibaren tanıdığını ve son derece kıymetli bir hoca olarak gördüğünü belirtti. Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit'i iyi bir insan ve iyi bir olarak bildiklerini kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, "Mekanı cennet olsun. Yakınlarına Allah'tan sabırlar niyaz ediyorum. Çalışkan, iyi niyetli, dürüst ve dost canlısı birisi olarak tanıdım. Herkes de hocamızı bu özellikleriyle bilmektedir. Hürmet ettiğimiz, üst kuşak abi hocalarımızdan birisiydi. Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.

Yoğun bir katılımın olduğu törende ailesi, sevenleri ve dostları da Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit için duygularını dile getirdi. Yiğit'in 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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