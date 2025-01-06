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Bursa Uludağ Üniversitesi'nden TÜBİTAK Destekli Yapay Zeka Projesi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden TÜBİTAK Destekli Yapay Zeka Projesi
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Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Bilgin'in hazırladığı yapay zeka projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Proje, metal kesim makinelerinin akıllı hale getirilmesini hedefliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Bilgin'in hazırladığı yapay zeka projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

TÜBİTAK 1711 - Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında kabul edilen projeler açıklandı. Türkiye genelinde sadece 11 projenin desteklendiği sıralamada Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Metin Bilgin de yer aldı.

Beka-MakAr-Ge Merkezi ile İletişim Bilgisayar Ar-Ge Merkezi'nin ortak olarak yer alacağı proje sayesinde yapay zeka alanında önemli kazanımların elde edileceğini aktaran Doç. Dr. Metin Bilgin; "Proje, günümüzün en güncel teknolojilerinden olan Büyük Dil Modellerini kullanarak makine endüstrisinde önemli bir işlevi yerine getiren metal kesim makinelerinin akıllı hale getirilmesiniamaçlıyoruz. Kullanıcının ses veya bir klavye aracılığıyla sorduğu soruların sistem tarafından anlaşılması ve buna uygun iş akışlarının ve yönergelerin otomatik oluşturulması sağlanarak hem arıza durumalarında hemde ilgili makineyi kullanan operatörün takıldığı ve çözüm üretemediği noktalarda sistemin devamı için operatörlere bilgiler sağlayacak" dedi.

Doç. Dr. Metin Bilgin, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde kurulu olan Doğal Dil Araştırma Grubu (ULU NLP) bünyesinden 3 öğrencinin de bursiyer olarak projeye dahil edileceğini ve araştırma ekosistemine yeni üyeler kazandırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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