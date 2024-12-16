Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Beşar Esad, adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Turizm Projesi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Turizm Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi, 'VERNE' adlı projenin başlangıç toplantısını İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirdi. Proje, sürdürülebilir turizm için döngüsel iş modellerinin geliştirilmesini amaçlıyor ve Avrupa'dan birçok üniversite ile işbirliği yapıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) proje ortaklığını üstlendiği "VERNE-Theone-stop-shop of accessiblecircularsolutionsforsustainabletourism" projesinin başlangıç toplantısı 21-22 Kasım tarihlerinde İspanya- Barcelona'da gerçekleşti.

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) HORIZON-CL6-2024-CIRCBIO-01 çağrısı kapsamında, BUÜ ortaklığında yürütülen projenin başlangıç toplantısına AB komisyonundan proje uzmanları ve İspanya, Danimarka, İrlanda, Almanya, İtalya, Finlandiya, Avusturya, Slovenya ve Yunanistan'dan toplam 15 üniversite ve kuruluşun temsilcisi katıldı.

Programda BUÜ'yü temsilen proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, Prof. Dr. Çağatan Taşkın ve Doç. Dr. Mehlika Saraç hazır bulundu. Akademisyenler, proje kapsamında belirlenen pilot turizm destinasyonlarında sürdürülebilir iş modellerinin kurulmasına ilişkin planlamaları katılımcılarla paylaştı.

Çalışmaya dair bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, turizm destinasyonlarının sürdürülebilir ve döngüsel modellere geçişini hızlandırmayı amaçlayan VERNE projesi ile sürdürülebilir turizm alanına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
img

Adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
img

Savunma yapmak için çıktığı kamera karşısında makyajının derdine düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı

Son Dakika Haberleri

Pazartesi günü hangi diziler var? 16 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı VİDEO (Fenerbahçe Başakşehir)? Mustafa Koç sağlık durumu ne? Ağrı Valisi Mustafa Koç hasta mı? 17 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, İkizler burcu yorumu! 17 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Zeyd öldürüldü mü? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı ne zaman, SON TOPLANTI ne zaman? 17 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 17 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Aralık Euro mu, döviz kurunda son durum ne? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç? Yemekteyiz Tamer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tamer Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.