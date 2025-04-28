Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Kalite Yönetiminde Büyük Başarı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, kalite yönetimi alanındaki istikrarlı çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı.

Gemlik Asım Kocabıyık MYO, Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 22. Kalite ve Başarı Sempozyumu kapsamında verilen Bursa Kalitede Süreklilik Ödülüne layık görülerek bu ödülü alan ilk meslek yüksekokulu olma unvanını da elde etti.

Ödül törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık, Gemlik Kampüs Koordinatörü Serdar Özkaleli, Koordinatör Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu, BUÜ Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Yasemin Özdemir ile akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Başarı serisi devam ediyor

Elde edilen başarıya dair açıklama yapan MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık, uluslararası düzeyde tanınan EFQM (European Foundation forQuality Management) Mükemmellik Modeli ile2009 yılından bu yana çalışmalarını yürüttüklerini ve kalite odaklı yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı. 2012 yılında "Jüri Teşvik Ödülü", 2013 yılında "Başarı Ödülü", 2014 yılında "Bursa Kalite Büyük Ödülü" ve 2016 yılında da "Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü" gibi prestijli ödülleri almayı hak kazandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Yahya Işık; "Son olarak Eylül 2024'te başvurusu yapılan Kalitede Süreklilik Ödülünün kazanılmasıyla birlikte, Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu olarak sürdürülebilir kalite anlayışını bir kez daha tescilledik. Başarıda emeği bulunan üniversitemiz yönetimimiz, akademik ve idari personelimiz ile bizlere değer katan herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA