BUÜ'de yeni dönem promosyon ödemesi 115 bin lira oldu

BUÜ'de yeni dönem promosyon ödemesi 115 bin lira oldu
Güncelleme:
Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Bankası ile yapılan promosyon anlaşmasını açıkladı. Promosyon ödemeleri Haziran ayında gerçekleştirilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, banka temsilcileriyle yaptıkları promosyon görüşmelerini tamamladı. Yeni dönemde bir kez daha Türkiye Ekonomi Bankası ile anlaşmaya vardıklarını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ödemelerin haziran ayı içerisinde olacağını aktardı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, tamamlanan promosyon görüşmeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Üniversitemiz banka promosyon süreci kapsamında 12 Şubat 2026 tarihinde Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi gerçekleştirilmiş; ihale süreci kişi başı 111 bin lira teklif ile sonuçlanmıştır. İhale sonrasında, ihale komisyonu tarafından yürütülen görüşmeler neticesinde promosyon tutarı kişi başı tek seferde 115 BİN liraya yükseltilerek Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile anlaşmaya varılmıştır" dedi.

Rektör Yılmaz; "Maaş Promosyon anlaşması 01 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2029 dönemini kapsamaktadır. Promosyon ödemeleri Haziran ayı içerisinde yapılacaktır. Yaklaşık 7 bin personelimiz var. Sonuç hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
