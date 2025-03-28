Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği devam ediyor. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine akademisyenler ve personel yoğun ilgi gösterdi.

Törende katılımcılarla tek tek bayramlaşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kısa bir konuşma yaptı. Ramazan ayının yavaş yavaş sona erdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bayramın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Törende hazır bulunan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve ekibi de katılımcılarla bayramlaştı. Program, çikolata ve kolonya ikramıyla sona erdi. - BURSA