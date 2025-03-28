İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bayramlaşma geleneği kapsamında düzenlenen törene akademisyenler ve personel yoğun ilgi gösterdi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği devam ediyor. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine akademisyenler ve personel yoğun ilgi gösterdi.

Törende katılımcılarla tek tek bayramlaşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kısa bir konuşma yaptı. Ramazan ayının yavaş yavaş sona erdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bayramın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Törende hazır bulunan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve ekibi de katılımcılarla bayramlaştı. Program, çikolata ve kolonya ikramıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.