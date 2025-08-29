Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Başarılı Akademisyenlere Teşekkür Töreni Düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen "Başarılı Akademisyenlere Teşekkür Töreni" etkinliğinin yedincisi gerçekleştirildi. Ödül törenine akademisyenlerin yoğun katılımı, BUÜ'nün bilimsel başarılarındaki yükselişini gözler önüne serdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin proje performanslarına değindi. Rektör Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri sıralamasında 10., Türkiye genelinde ise 11. sırada olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Bu başarıların henüz başlangıç olduğunu belirten Rektör Yılmaz;

"Q1 ve Q2 yayın ivmelerimiz ve diğer temel göstergelerdeki yükselişimiz, araştırma üniversitelerinin neredeyse tamamına yakınından daha iyi durumda. Aradaki mesafeyi kapatıp hızla yukarı doğru gideceğiz. 2024 rakamlarıyla yaptığımız çalışma, 2025'te çok daha parlak sonuçlar getirecek. Akademisyenlerimizin giderek artan katkısı ve sayısı da bunu gösteriyor."

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise kazanılan ivmenin önemine dikkat çekerek; "Q1 yayınlarımızın 20 civarından 37'ye yükselmesi, üniversitenin bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını ve benimsediğini gösteriyor. Her seferinde grubumuz daha kalabalıklaşıyor. Üniversitemizin bilimsel alanda görünen yüzü olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BUÜ'nün bilimsel yayın ve proje performansını her ay takip ettiklerini belirten BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da temmuz ayında 37 adet Q1 yayınla yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu. Kısaca etkinliğin amacından ve süreçten bahseden Karaca, akademisyenlere üniversiteye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. - BURSA