Bursa'nın Gemlik İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Gemlik merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem, AFAD tarafından saat 12.57'de kaydedildi. Depremin derinliği 10.14 kilometre olarak belirlendi. Daha önce saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı da yaşanmıştı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afad Deprem Dairesi'nden verilen bilgiye göre, saat 12.57'de Gemlik merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 10.14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Saat 11.47'de yine Gemlik merkezli 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel