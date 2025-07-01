Bursa'nın Gemlik İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi'nden verilen bilgiye göre, saat 12.57'de Gemlik merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 10.14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Saat 11.47'de yine Gemlik merkezli 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti. - BURSA