Bursa yerel haberleri | Hızlı tren, Karacabey'in değerine değer katacak

Hızlı tren, Karacabey'in değerine değer katacak

BURSA - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yüksek hızlı tren inşaatı için Hürriyet Mahallesi'nde kurulan şantiye alanını ziyaret etti. Özkan, "Karacabey'imize değer katacak çok önemli bir proje" diyerek çalışmaları yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Özkan, hızlı tren projesinin Karacabey için çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Hızlı tren gerçekten Bursa'mıza, bölgemize, Türkiye'mize ve özellikle de Karacabey'imize değer katacak çok önemli bir proje. Hürriyet Mahallemizde yolcu ve yük istasyonu olacak. Yine Taşlık Mahallemizde de bir yolcu istasyonumuz olacak. Çalışmalar artık hummalı şekilde başlayacak. Hem bölgeye hem Türkiye ekonomisine hem ulaşım ağına çok ciddi katkı sağlayacak ve hemşerilerimizi birçok şehirle kısa sürede buluşturulacak bir proje. Ben hayırlı olsun diyorum" dedi.

Hürriyet Mahalle Muhtarı Ahmet Kaçar da "Hızlı tren çalışmalarına ev sahipliği yapacaklarından ötürü mutluyuz, sevinçliyiz. Her şey bu proje ile daha iyi olacak" dedi.

Yatırımlarla altın çağını yaşıyor

Özkan, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede ise "Bölgemizdeki hızlı tren çalışmalarına Hürriyet Mahallemizde start verildi. Hızlı tren, bölgemizin hasretle beklediği, çok önemli ve vizyonel projelerden bir tanesi. Hem Karacabey ekonomisine hem Bursa ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak, ulaşım alanını rahatlatacak, bölgemizdeki ürünlerin limanlara ve değişik bölgelere nakliyesini hızlı bir şekilde sağlayacak. Bundan birkaç yıl önce hayal dahi edemediğimiz bir proje bölgemizi de kapsıyor. Ulaşım noktasında İstanbul-İzmir otoyolu girişinin ve çıkışının Karacabey'den olması, bir trompet kavşakla Hürriyet Mahallemiz vesilesiyle TEKNOSAB'a bağlanarak ayrı bir değer katmıştı. TEKNOSAB, Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri ve yeni nesil organize sanayisi bölgesi. Buradaki çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun yanında da hızlı tren projesi hayata geçiyor. Gerçekten Karacabey devlet yatırımları anlamında altın çağını yaşamakta. Ulaşım projeleri, TEKNOSAB, 2 tane baraj projesi, Bursa Büyükşehir marifetiyle gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları ve diğer çeşitli projeler, Karacabey'in 'modern, müreffeh ve güçlü kent' hale gelmesine zemin hazırlayacak önemli çalışmalar" dedi.

Türkiye'nin dikkatini çekiyor

Özkan, Karacabey'de yürütülen çalışmalar ve gelişmelerin bütün Türkiye'nin dikkatini çektiğini belirterek, "Bu çalışmalara katkı koyan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bölge milletvekillerimize, il başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ve bu çalışmaların başladığı başta Hürriyet Mahallemize, değerli sakinlerine, Karacabey'imize, Bursa'mıza, Türkiye'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.