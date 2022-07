Bursa'da Yerleşim Yerine Yakın Kurulacak Atık Tesisine CHP'den Tepki: "Karar Halk Sağlığını Tehdit Ediyor"

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

CHP, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan katı atık bertaraf ve depolama tesisini protesto etti. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "Tesis en modern şekilde yapılsın. Fakat Kayapa böyle bir tesis için, böyle bir depolama alanı için daha doğrusu çöplük için uygun bir yer değil" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Nilüfer'den bulunan Kayapa mahallesine yapılması planlanan Kayapa-Kuruçeşme Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi'ne karşı tepkiler sürüyor. Bugün de CHP Bursa İl Başkanlığı, bölgede bir açıklama yaptı. Protestoya, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın da katıldı.

"ATIK YÖNETİMİNİN BİLİMSEL YOLLARI VAR"

Yapılması planlanan tesise dair konuşma yapan Halk Sağlığı Uzamanı Kayıhan Pala, konu ilk gündeme geldiği süreçte de Kayapa'da bir katı atık depolama entegre tesisi ve yakma tesisinin karar verilmesinin yanlış olacağını dile getirdiklerini ancak buna rağmen kararın Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçtiğini ifade etti. Bu kararın iki yanlış noktasının olduğunu söyleyen Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, burası bu kentin atıklarını toplamak için uygun bir yer değil. Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı rapora bakıldığında Kayapa'nın önerilen yerler arasında hiçbir şekilde adının geçmediğini görmek mümkün. Dolayısıyla ilk yanlış böyle bir katı atık depolama entegre tesisi alanı için Bursa'da bilimsel perspektifle en uygun yerin bulunmasının sağlanması olmalı. İkincisi ise yakma tesisi. Dünya artık atık yakmaktan vazgeçiyor. Çünkü atık yakma süreçleri sırasında ortama yayılan bizim dioksin ve furan dediğimiz gazlar hiçbir şekilde ortadan kaldırılamıyor ve o yakma tesisinin çevresindeki insanlar başta olmak üzere çocuklar başta olmak üzere hem kanserlere hem üreme sağlığı problemlerine yol açıyor. Dünyada atık yönetiminin bilimsel yolları var. En başta bu atıkları azaltmak, sonra atığı olduğu yerde ayrıştırmak, sonra da bilimsel yöntemlere göre atık yönetimi uygulamasına geçmek yaklaşımı benimsenmeli ve atık yakma tesisinin ne burada ne başka bir yerde yapılmaması için çaba gösterilmeli. Eğer çocuklarımızı, gelecek kuşakları, toplum sağlığını düşünüyorsak, insanlar kanser olmasın, insanlar üreme problemleri yaşamasın diye bir perspektifimiz varsa, yani sermaye yerine halktan yana bir tutumu benimsiyorsak o zaman hem Kayapa'nın yer seçimini durdurmamız gerekir hem de atık yakma tesisinden vazgeçmemiz gerekir."

Kayapa'nın son dönemlerde Nilüfer ve Bursa'nın en gözde yerlerinden biri haline geldiğini ve nüfusunun da devamlı arttığını söyleyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise "Bunun 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasını düşünmeden sadece hazine arazisi var diye buraya kalkıp bu tesisi yapacaksınız ve yarın pişman olacaksınız. Biz de diyoruz ki dokunmayın kardeşim, zaten son 10 ayınız iktidarda, erken seçim olursa son 5 ayınız, yerelde de son 18 ayınız. Hiçbir yeri mahvetmeyin, hiçbir yere dokunmayın. Biz gelip en doğrusu, en akıllısı, halk için en yararlısı neyse onu yapacağız diyoruz. Buradan da sesleniyoruz. Bu attığınız adımdan geri çekilin. Nilüfer'in, Kayapa'nın, Bursa'nın da doğasıyla, çevresiyle, halkıyla oynamayın diyoruz. Geliyor gelmekte olan, geldiğimizde hepsini düzelteceğiz" dedi.

"TESİS İÇİN YER SEÇİMİ DOĞRU DEĞİL"

Bursa'da her gün 3 bin ton çöp üretildiğini ve bunların da en modern yöntemlerle ayrışması, gazının çıkarılması, çıkan gazdan elektrik üretilmesi gerektiğini ve böyle bir duruma kimsenin itiraz etmediğini ifade eden CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "Tesis en modern şekilde yapılsın. Fakat tek sıkıntı yer seçimi. Kayapa böyle bir tesis için, böyle bir depolama alanı için daha doğrusu çöplük için uygun bir yer değil. Baştan zaten ilk düğme yanlış iliklendi. İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz gerisi öyle gidiyor" dedi.

Karaca, sözlerine şöyle devam etti:

"2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, karşıda üniversite var bakın. Şimdi koskoca Uludağ Üniversitesi orada dururken, civarında o kadar çok üniversite varken gidiyorsunuz Trabzon'dan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin harita bölümünden bir özel şirket aracılığıyla rapor alıyorsunuz, Bursa'da çöplük için en uygun yer Kayapa Kuruçeşme arası. Bu rapor alınalı da 7 sene geçti. Bakın 7 senede Görükle'den buraya kadar binlerce konut yapıldı. 10 binlerce yurttaşımız o kıt kanaat 3 kuruş, 5 kuruş biriktirdiği paralarla milyonlarca lira borçlandı, hala o borçların kredilerin, taksitlerin borçları ödemeye çalışılıyor. Zar zor bir ev alıyorsunuz ama üç gün sonra belediyeye geliyor 'buraya çöplük yapacağım' diyor. Niye buraya yapıyor? Bunun iki tane gerekçesi var ama en temel gerekçesi burası hazine arazisi. Yani ne kadar biliyor musunuz, 2 milyon metrekare. 2 milyon metrekarelik alana çöp, depolama, ayrıştırma, entegre tesisi kuracaklar. Böylesine bir tesis için kent dinamikleri yok sayılıyor, 'ben yaptım oldu bitti' diyor ve son meclis toplantısında Alinur Aktaş ne dedi biliyor musunuz? 'Hamasi nutuk atarak çevrecilik olmaz, bu vizyon projesidir' diyor. Alinur Aktaş'ı tanımasak şaşırırız ama onu tanıdığımız için şaşırmıyoruz. Alinur Aktaş'a ancak böyle bir vizyon projesi yakışır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakışsa yakışsa çöplük projesi yakışır. Onun vizyon projesi çöplüktür başka bir şey değil.

"YERLEŞİM YERLERİNİN YANINA BÖYLE BİR TESİS YAPILAMAZ"

Burası çöplük yapmak için uygun bir yer değil. İhtiyaç yok mu, var. Ama daha uygun bir yer bulacaksınız. Bunu bunlar kimin görevi? Bu kenti yönetenlerin görevi. Nasıl gelip de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Kuruçeşme'yle Kayapa arasında 2 milyon metrekare yeri buluyorsunuz o zaman çöplük içinde uygun bir yeri buldurmak belediyenin görevidir. Gidecekler, daha uygun bir yer bulacaklar, oy birliğiyle meclisten geçireceğiz, buna karşı değiliz. Ama bu kadar insanın 3 kuruş paralarıyla konut aldığı, bu kadar yaşam alanı genişlediği bir bölgede böyle bir tesis olmaz. Buranın ayrı bir özelliği de su havzasıdır. Uludağ'ın etrafında 28 tane su soda fabrikası var. Türkiye'nin her yerine Bursa'dan su gidiyor. Her gün milyonlarca litre su Türkiye'nin 81 iline buradan ambalajlı su gidiyor ve Bursa'nın içme suyu havzaları burada. Burada Hasanağa ve Kayapa göleti var, yani Bursa'nın önemli su ihtiyaçlarını karşılama rezervi olan bir yer. Su kaynaklarının üzerine, yerleşim yerlerinin yanına, ulaşım sorunu var, böyle bir yere böyle bir tesis yapılmaz. Her gün en az 300-350 kamyon çöp gelecek buraya. Ben yaptım oldu anlayışıyla Bursa'ya yükledikleri kambura yeni bir kambur eklemeye çalışıyorlar. Buna izin vermemek sizlerin elinde."