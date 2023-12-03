Üye Girişi
Haberler

-Bursa'da sel bölgelerinde yaralar sarılıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

-Bursa'da sel bölgelerinde yaralar sarılıyor Bursa'da hafta başında etkili olan şiddetli sağanağın yol açtığı sel, su baskını ve heyelanlar sonrası başta Mudanya'nın Tirilye Mahallesi olmak üzere pek çok noktada başlatılan hayatı normale döndürme çalışmaları hızla sürüyor.

- Bursa'da sel bölgelerinde yaralar sarılıyor

BURSA - Bursa'da hafta başında etkili olan şiddetli sağanağın yol açtığı sel, su baskını ve heyelanlar sonrası başta Mudanya'nın Tirilye Mahallesi olmak üzere pek çok noktada başlatılan hayatı normale döndürme çalışmaları hızla sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Tirilye'deki çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi başta olmak üzere Mudanya ve Gemlik'in tüm sahil bandı, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'in ana arter ve mahalleleri, Orhangazi'nin Ortaköy, Yeniköy, Gemiç, Karsak, Mahmudiye, Mustafakemalpaşa'nın Yenikızılelma, Büyükorhan'ın Karaçukur ve Danaçalı, Karacabey'in Ballıkaya Mahallesi'nde selin yaralarını sarma çalışmaları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye, Zabıta, Ulaşım, Park ve Bahçeler Dairesi, BUSKİ ve Tarım Peyzaj A.Ş birimlerinin ilk gün başlattıkları çalışmalar, gece gündüz kesintisiz devam ederken, selden etkilenen tüm bölgelerde 500'ün aşkın personel, 200'ye yakın araçla temizlik, su tahliyesi, asfalt kaplama ve altyapı onarım çalışmalarına devam ediyor.

Selin tüm izlerini siliyoruz

Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Tirilye'deki çalışmaları yerinde inceledi. Selden zarar gören vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, vatandaşın beklenti ve taleplerini de dikkatle dinledi. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de merkezi hükümetin ilgili tüm kurumlarının Bursa için seferber olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Ekiplerimiz ve tüm kurumlarımız sel felaketinin etkilerini gidermek için canla başla çalışarak hayatı normale döndürdüler. Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız, yaraları hep birlikte saracağız, felaketin kalıntılarını da en kısa zamanda temizleyeceğiz inşallah. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

su baskını Mudanya Bursa Çevre Bursa Doğal Afet Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Melike Şahin konserini neden iptal etti? Melike Şahin konseri iptal mi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? Dün gece deprem oldu mu? 3 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title