Bursa'da Sağanak Yağmur Bulutları Görsel Şölen Sundurdu

Sağanak yağmur bulutları, Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karacabey'in Kocaçay Deltası'ndan çektiği görüntüler ile o anları ölümsüzleştirdi. Sağanak bulutlarının gökyüzündeki şekilleri ve güneş ışığının etkisiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. - BURSA