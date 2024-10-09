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Bursa'da Sağanak Yağmur Bulutları Görsel Şölen Sundurdu

Bursa'da Sağanak Yağmur Bulutları Görsel Şölen Sundurdu
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Bursa semalarında sağanak yağmur bulutları, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Karacabey'in Kocaçay Deltası'nda ölümsüzleştirildi. Bulutların gökyüzündeki şekilleri ve güneş ışığının yarattığı etkilerle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sağanak yağmur bulutları, Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karacabey'in Kocaçay Deltası'ndan çektiği görüntüler ile o anları ölümsüzleştirdi. Sağanak bulutlarının gökyüzündeki şekilleri ve güneş ışığının etkisiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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