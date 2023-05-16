Bursa'da özel askerler için kına gecesi düzenlendi Bir günlük askerlik onlar için ömre bedel Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini yerine getirmek isteyen engelli ve yaşlı bireyler için geleneksel kına gecesi düzenledi.

Bursa'da özel askerler için kına gecesi düzenlendi

Bir günlük askerlik onlar için ömre bedel

BURSA - Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini yerine getirmek isteyen engelli ve yaşlı bireyler için geleneksel kına gecesi düzenledi. Dev Türk bayrağı ve bando eşliğinde salona gelen asker adayları, ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.

Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan 51 kişi, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin organize ettiği kına gecesiyle askere uğurlandı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda gerçekleşen geceye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa Merkez Komutanı Albay Ferhat Özbay, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, askeri erkan ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Dev Türk bayrağı açarak salona giren asker adayları, bando marşlarıyla yürüyüş yaptı. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı yürüyüş, Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda protokol üyeleri, gençlerin eline kına yaktı. Duygusal anlar yaşayan aileler, asker kıyafeti içerisindeki çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nene Hatun, Kara Fatma ve Seyit Onbaşı gibi sayısız kahramanın bu toplumun bağrından çıktığını belirten Başkanvekili Fethi Yıldız, Türk Milleti'nin kadını ve erkeğiyle asker ruhlu olduğunu söyledi. Düzenlenen etkinlikten dolayı ailelerin çok mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "Böyle bir programın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Türkler asker olarak doğar, asker olarak ölürler. Toplumun her kesimine dokunan ve her kesimin gönlünü alan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bu organizasyonda da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geleneksel hale getirdikleri temsili askerlik uygulaması ve kına eğlencesinin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, ailelere gurur dolu anlar yaşadıklarını söyledi. En çok ailelerin büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Orhan, "Her sene olduğu gibi bu sene de bu kardeşlerimizi kendi talepleri üzerine askere göndereceğiz. Tezkere almalarını sağlayacağız, dolayısıyla önce ilk hazırlığı olan kına gecesini gerçekleştiriyoruz. Kınalarını yaktık, kendilerine niçin askerlik yapmaları gerektiğini anlattık. Çok güzel bir ortam oluştu, ağlayan anneler-babalar, eğlenen çocuklarımız İnşallah yarın Gemlik'teki törenlerle de tezkerelerini alacaklar" diye konuştu.

Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de engellilerin bir gün değil her zaman vatan için göreve hazır olduklarını dile getirerek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Gecede engelli gençler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi orkestrası eşliğinde doyasıya eğlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları boyunlarına takan engelli gençler, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.