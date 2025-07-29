Bursa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele: UEDAŞ Kesintisiz Çalışıyor

Son günlerde ülke genelinde pek çok farklı noktada gerçekleşen orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bursa'nın Gürsu, Kestel, Orhaneli-Harmancık'ta çıkan yangınlarda da UEDAŞ'ın saha ekipleri kesintisiz görevini sürdürüyor.

Ülke genelinde art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. UEDAŞ, enerji altyapısının güvenliğini sağlamak amacıyla sahada çeşitli müdahaleler gerçekleştiriyor. Şirket faaliyet gösterdiği Bursa'da yangından etkilenen bölgelerde, şebekenin kontrol ve onarım çalışmalarına başladı. Aynı zamanda yangında görevli ekiplerin toplanma alanlarına da sepetli araçlarla projektör ve jeneratör desteği sağlanıyor.

UEDAŞ, AFAD ile koordineli olarak hızlı bir şekilde yangından etkilenen ve etkilenme riski bulunan bölgelerde kontrollü enerji kesintileri uyguladı. Sahaya yönlendirilen teknik ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları ve müdahaleler gerçekleştirildi. Gürsu, Kestel, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık'ta yapılan şebeke hasar tespitlerinin ardından enerji şebekeleri kademeli olarak yeniden devreye alındı.

Enerji arzının can ve mal güvenliği açısından kritik önem taşıdığı bu dönemde UEDAŞ, SCADA sistemiyle elektrik şebekesinin tüm kontrol, kumanda ve izleme faaliyetlerini online olarak takip ederken saha çalışmaları ile de aralıksız mesaisini sürdürüyor. - BURSA