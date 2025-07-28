Bursa'da Orman Yangınında Görev Alırken Hayatını Kaybeden Gönüllüler Uğurlandı

Bursa'da Orman Yangınında Görev Alırken Hayatını Kaybeden Gönüllüler Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek için Bolu'dan yola çıkan su tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 gönüllü, bugün cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına gönüllü olarak müdahale etmek üzere Bolu'dan yola çıkan su tankeri, engebeli arazide uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 gönüllünün kimlikleri açıklandı. Gönüllüler Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel, bugün Gürsu Emirsultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangının Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bu gönüllüler arasında Bolu'dan hiçbir ücret talep etmeden yola çıkan Kazım Bayrak da yer alıyordu. Bayrak'ın kullandığı su tankeri, yangın bölgesine ulaşmak üzere ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Kazım Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri, kazanın ardından bölgede uzun süre çalışmalar yürüttü. Kazada hayatını kaybeden üç gönüllünün vefat haberi, ailelerini ve yangınla mücadele eden tüm ekipleri yasa boğdu.

Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden gönüllü kahramanlar Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel, bugün öğle namazına müteakip Gürsu Emirsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış

İki görüntü de yangın bölgesinde çekildi
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında sivillerin üzerine ateş açıldı

Ailesine ekmek götürmek isterken canından oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı

"İçim yanıyor!" diyen Safiye Soyman gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.