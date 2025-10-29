Haberler

Bursa'da Lise Öğrencilerinden 102. Yıl Koreografisi ve Bayraklı Yürüyüş

Bursa'da Lise Öğrencilerinden 102. Yıl Koreografisi ve Bayraklı Yürüyüş
Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Bursa'da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, görkemli bir koreografi ile '102. Yıl' yazısını oluşturarak yürüyüş düzenledi.

Bursa'da yüzlerce lise öğrencisi 102.yıl koreografisi oluşturdu ardından bayraklarla yürüyüş yaptı. O anlar dron ile görüntülendi.

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri anlamlı etkinliklere imza attı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde düzenlenen programda kırmızı-beyaz renklerle donatılmış bir koreografi oluşturarak "102. Yıl" yazısı ve Türk bayrağı figürüyle Cumhuriyet'in gururu gökyüzüne taşındı. Ardından öğrenci ve öğretmenler Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde okul çevresinde yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla yolda karşılaştıkları vatandaşlara ve esnafa karanfiller dağıtarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Yaklaşık 30 dakika süren yürüyüş, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve alkışlarla karşılandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
