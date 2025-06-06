Bursa'da Kurban Bayramı'nda Ulu Cami'ye Akın

Bursa'da binlerce vatandaş, Kurban Bayramı vesilesiyle bayram namazında Ulu Cami'ye akın etti. Atatürk Caddesi camiye gelen vatandaşların araçlarını bırakmasıyla 2 şeride düşerken, cami dışında da polis ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Bursa'da Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar caminin avlusunda namaz kıldı. Tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı. Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, araçlarını Atatürk Caddesi'ne bıraktı. Araç yoğunluğuyla beraber Atatürk Caddesi 2 şeride düştü. Ayrıca, cami çevresinde polis ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı. Namaz sonrası dualar edildi, ardından da cemaat bayramlaştı. - BURSA