Bursa'da yardımsever iş insanı binlerce kişiyi sevindirdi

Bursa'da yaşayan hayırsever bir iş insanı, binlerce aileye umut oldu. İş insanı, 500 bin lira tutarındaki ödenmemiş elektrik faturalarını tek kalemde sıfırladı.

BURSA'DA ANLAMLI DAYANIŞMA

Türkiye'nin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal dayanışma örnekleri artarak devam ederken, Bursa'dan örnek bir yardım haberi geldi. Kentte yaşayan hayırsever bir iş insanı, destek ihtiyacı bulunan abonelerin elektrik faturalarını üstlenerek yüzlerce haneye katkı sağladı.

İSMİNİ AÇIKLAMADI

İsminin açıklanmasını istemeyen yardımsever iş insanı, ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek sunmak amacıyla elektrik faturalarının ödenmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Uludağ Elektrik ile iletişime geçen iş insanının talebi doğrultusunda, şirket tarafından belirlenen kriterlere uygun aboneler tespit edildi.

AFET BÖLGESİNDE YAŞAYANLARI DA SEVİNDİRDİ

Yapılan değerlendirme sonucunda destekten faydalanacak mesken aboneleri; evinde cihaza bağlı hastası bulunan ve 'sağlık kesilemez' kodu olanlar, sosyal yardım alan haneler ile afet bölgesi ilan edilen Sındırgı ilçesinde ikamet eden aboneler arasından seçildi.

500 BİN TL'LİK FATURA DESTEĞİ

Çalışma kapsamında toplam bin 10 aboneye ait bin 94 elektrik faturası karşılandı. Ödenen faturalar için yaklaşık 500 bin TL'lik bir kaynak kullanıldığı bildirildi.

ASKIDA FATURA İLE DESTEK AĞI GENİŞLİYOR

Askıda Fatura Uygulaması çerçevesinde, sağlık alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kaydı bulunan ve zor durumda olan hastaların da elektrik faturalarının ödendiği belirtildi. Uygulama sayesinde sosyal sorumluluk anlayışıyla daha geniş bir destek ağı oluşturulması hedefleniyor.

DAYANIŞMA SÜRECEK

Dayanışma örneği olarak hayata geçirilen uygulamanın, ilerleyen dönemlerde farklı hayırseverlerin katkılarıyla devam etmesi ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşması amaçlanıyor.