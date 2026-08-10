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Haymana'da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin yakalandı

Haymana'da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin yakalandı Haber Videosunu İzle
Haymana'da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin yakalandı
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Ankara’nın Haymana ilçesinde soğan yüklü tırdan yaklaşık 150 kilogram metamfetamin çıktı.

  • Ankara'nın Haymana ilçesinde soğan yüklü tırdan yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
  • Operasyonda tır sürücüsü F.Y. ve uyuşturucu maddenin depoya temin edilmesiyle bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.
  • Uyuşturucu madde, İran plakalı tırın dorsesindeki soğan yükü içerisinde gizlenmiş halde bulundu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde soğan yüklü tırdan yaklaşık 150 kilogram metamfetamin çıktı. Edinilen bilgilere göre olay, Haymana'nın Katrancı Mahallesi'nde meydana geldi. İran plakalı 94 AB 414 plakalı tırın dorsesinde soğan yükü içerisinde uyuşturucu madde taşındığı yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tıra yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. 

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Takip sonucunda tırın uyuşturucu maddeyi indireceği depoya ulaşmasının ardından operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, soğanların arasına gizlenmiş yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında tır sürücüsü F.Y. ile uyuşturucu maddenin depoya temin edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

köpektede ne burun varmış

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