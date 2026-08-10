Haberler

Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...

Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Golün ardından saha kenarına koşan bir futbolcu, reklam panolarının üzerinden atlarken arka taraftaki boşluğu fark etmeyerek aşağı düştü. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.

Bir futbol karşılaşmasında golün ardından beklenmedik bir olay yaşandı. Fileleri havalandıran futbolcu, gol sevincini sürdürmek için hızla saha kenarına yöneldi. Reklam panolarına kadar koşan oyuncu, panoların üzerinden atlayarak arka bölüme geçmek istedi.

REKLAM PANOLARININ ARKASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Futbolcu, reklam panolarının arkasında boşluk bulunduğunu fark etmeyince atladığı anda aşağı düştü. Oyuncunun reklam panolarını geçtikten hemen sonra gözden kaybolduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Gol sevincinin ardından yaşanan beklenmedik olay, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

İşte o anlardan kareler:

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Fotoğraf da diyalog da bomba! Bahçeli'nin bu sözleri çok konuşulur
Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da, bir partiden 'şartlı destek' var

Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvarkaran gül:

Koskoca sağada okadar alan varken boşluk seni çeksin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi

Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Hindistan'da muhalefet liderinden ülkeyi ayağa kaldıran görüntü: Destekçilerine ayaklarını sütle yıkattı

Muhalefet liderinin bu görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Meclis kürsüsünden açık açık ilan etti: Hayır diyeceğiz
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı