Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...

Bir futbol karşılaşmasında golün ardından beklenmedik bir olay yaşandı. Fileleri havalandıran futbolcu, gol sevincini sürdürmek için hızla saha kenarına yöneldi. Reklam panolarına kadar koşan oyuncu, panoların üzerinden atlayarak arka bölüme geçmek istedi.

REKLAM PANOLARININ ARKASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Futbolcu, reklam panolarının arkasında boşluk bulunduğunu fark etmeyince atladığı anda aşağı düştü. Oyuncunun reklam panolarını geçtikten hemen sonra gözden kaybolduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Gol sevincinin ardından yaşanan beklenmedik olay, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

İşte o anlardan kareler: