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Bursa'da İlk Ebeveyn Zirvesi Gerçekleştirildi

Bursa'da İlk Ebeveyn Zirvesi Gerçekleştirildi
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ebeveyn Zirvesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde yapıldı. Zirveye akademisyenler, uzmanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 50.yıl etkinlikleri kapsamında Bursa'da ilk kez düzenlenen 'Ebeveyn Zirvesi', Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, BUKAM ve BUREV işbirliğiyle Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Başkanlığını BUKAM Müdürü Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz'ın üstlendiği zirvenin açılış törenine AK Parti Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Kadın ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ve İl Müdür Yardımcısı Derya Tecer, BUKAM Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Nuray Akbudak ve Doç. Dr. Pınar Bağceli Kahraman, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri, BUÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Topluluğu (UKAT) yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Akademisyenler, psikologlar, pedagoglar, anaokulu öğretmenleri ve anaokulları öğrenci velileri tarafından büyük ilgi gören zirvede; BUÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Pınar Bağceli Kahraman, Doç. Dr. Gönül Onur Sezer, Doç. Dr. Ömür Sadioğlu eğitim verdi.

Zirve kapsamında, BUKAM ve UKAT tarafından organize edilen, çocukların dünyayı nasıl gördüklerini yansıtan "Çocukların Gözünden" resim sergisinin açılışı yapıldı.

Ayrıca toplumsal dayanışmayı artırmak ve ihtiyacı olan çocuklara umut olmak amacıyla yürütülen "Bir Kitap Bir Oyuncak" Sosyal Farkındalık Kampanyası ve "Bir Kitap Biletin olsun" etkinliği aracılığı ile toplanan kitap ve oyuncaklar dezavantajlı okullara ulaştırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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