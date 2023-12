Bursa'da Engelliler Konseri Büyük İlgi Gördü

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri tarafından düzenlenen konserde, engelli bireyler sahne performanslarıyla dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından konser verildi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Vali Yardımcısı Sultan Doğru, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın Busmek ve Osmangazi Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursu öğrencileri eşliğinde okunduğu gecede, ilk olarak Kalbin Ritmi Grubu sahne aldı. Kullandıkları müzik aletleriyle yeteneklerini sergileyen özel bireyler, dinleyenlerden büyük alkış aldı. Ardından Şef Kemal Kamalı önderliğinde engelli bireylerden oluşan Türk Halk Müziği korosu sahne aldı. Birbirinden önemli eserleri Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları eşliğinde solo ve koro halinde seslendiren engelli bireyler, dinleyenlerden tam not aldı. 'Çanakkale içinde', 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar', 'Meşeli dağlar meşeli' gibi türküleri de salonu dolduranlarla birlikte söyleyen Engelliler Meclisi üyeleri, gecenin sonunda salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü değil günün her saatin ve dakikasını engellilere hizmet için ayırdıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, sanattan spora kadar her alanda engellilerin çalışmalarına destek olduklarını belirtti. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında güzel bir programa imza atan Bursa Kent Konseyi ve Engelliler Meclisi'ni tebrik eden Yıldız, engelli bireylerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen anlamlı program için Engelliler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Sultan Doğru, engelliler için yapılacak en güzel şeyin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşamı onlar için eşit hale getirmek, özgürlüklerden faydalanmalarını sağlamak olduğunu anlattı. Valilik olarak her zaman engelli vatandaşların yanlarında olduklarını söyleyen Doğru, programı düzenleyen Bursa Kent Konseyi'ni ve Engelliler Meclisi'ni tebrik etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Hanefi Yıldırım, salonu dolduran vatandaşlara güzel bir gün yaşatan Engelliler Meclisi'ni tebrik etti.

Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğunu hatırlatarak programda görev alan tüm engelli bireylere teşekkür etti.

Programın sonunda Başkanvekili Fethi Yıldız ve protokol üyeleri tarafından koro şefi Kemal Kamalı'ya, eğitmenlere ve destek veren kişilere plaket takdim edildi. - BURSA