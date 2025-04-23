Bursa'da Deprem Panik Yarattı, Çayını Alan Müşteri Dışarı Kaçtı
Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'da bir kişi çayını alarak panik içinde dışarı fırladı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'da panik yaşayan ve çayını da alıp dışarı kaçan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da bir arkadaşını ziyarete giden kişi, sohbet edip çay içiyordu. 12.49 sularında İstanbul Silivri merkezli deprem Bursa'yı da salladı. O esnada depremi fark eden işyeri sahibi önce dışarı çıktı. Müşterisi ise çay ve cep telefonunu alarak dışarı kaçınca görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.
Çayını bırakmayan kişinin kimliği açıklanmadı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel