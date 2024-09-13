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Bursa'da Damat Eğlencesi: Yumurta Kırma ve Yıkama

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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İpek Yayla Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Raif Durhan düğününde arkadaşları tarafından organize edilen damat eğlencesinde adeta sabır sınavı verdi. Damadın başında yumurta kıran arkadaşları sokak ortasında leğene oturtup yıkadıkları anları da kameraya aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İpek Yayla Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Raif Durhan düğününde arkadaşları tarafından organize edilen damat eğlencesinde adeta sabır sınavı verdi. Damadın başında yumurta kıran arkadaşları sokak ortasında leğene oturtup yıkadıkları anları da kameraya aldı.

Bursa'da Raif Durhan ve Damla Durman çiftinin gelin alma merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Bursa'dan gelin alınan Damla Durman da gelin arabasında, damadın başına gelenlere ve inanılmaz eğlenceye şahit oldu.

Raif Durhan'ın üstündeki kıyafetleri parçalayan arkadaşları, tuza bandırdıkları bebek emziğini de zorla emdirdi. Yere yatırılıp başında davul çalınan damat kafasında kırılan yumurtaların ardından köy meydanında leğene oturtulup yıkandı.

Eğlencenin sonunda damat tıraşı yapıldıktan sonra arkadaşları tarafından kıyafetleri giydirilen damat törenle düğün evine götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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