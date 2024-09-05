Bursa'da 3. Uluslararası Gastronomi Festivali Düzenleniyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından, 13-14-15 Eylül tarihlerinde 'Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlenecek olan 3'üncü Uluslararası Gastronomi Festivali'nin basın lansmanı incir bahçesinde yapıldı. Bu yıl uluslararası düzeyde yapılacak olan, 7 farklı ülke ve 10 farklı şehirden katılımcının yer alacağı festivalde, geçmiş yıllardan farklı olarak Bursa'ya özgü ürünler, tatlar ve Bursa'ya özgü ürünlerle üretilen yenilikçi lezzetlerin öne çıkacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Eğer hemen harekete geçip, tarımı, çiftçi için tatmin edici bir hale getiremezsek bugün keyfine varacağımız sofra, her sene biraz daha fakirleşecektir" dedi.

Bursa'nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 3'üncü Uluslararası Gastronomi Festivali, 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Park'ta yapılacak. Geçmiş yıllardan farklı olarak Bursa'ya özgü ürünlerin, tatların ve bu ürünlerle üretilen yenilikçi lezzetlerin öne çıkacağı festivalde, gastronomiye dair yarışmalar, söyleşiler, atölyeler düzenlenecek. Festivalde, misafirleri, yöresel tatların ön planda olacağı stantlarda keyifli bir lezzet durağı bekleyecek. Festivale destek olan üretici kadın kooperatifleri de yörelerinin en özel lezzetlerini ziyaretçilerle paylaşacak. Bu sene uluslararası niteliğe bürünen festivalde, aralarında Bulgaristan, Ukrayna, Yunanistan ve Çin'in de olduğu 7 farklı ülke ve 10 farklı şehirden katılımcılar yer alacak.

Bu yıl 'Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı Kestel ilçesine bağlı kırsal Çataltepe Mahallesi'ndeki bir incir bahçesinde yapıldı. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra belediye bürokratları, iştiraklerin yöneticileri, Şef Dr. Esat Özata, Uludağ Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım, şefler, çiftçiler ve basın mensupları katıldı. Hazırlanan tadım masasında yaban mersininden incir ve ahududuya, Kulaca salçasından tahinli pideye kadar, geniş bir yelpazede sunulan yöresel tatlar yer aldı.

'ÇİFTÇİNİN FERYADINI DUYMAZSAK SOFRA HER SENE BİRAZ DAHA FAKİRLEŞECEK'

Tarihten bu güne kadar miras kalan geleneksel mutfak kültürünü yaşatmayı ve bu kültürü gençlere aktarmayı amaçladıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarihin, tarımın ve mutfağın adeta iç içe geçmiş bir zincirin halkaları gibi bugüne kadar uzandığını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu bağı güçlendirecek projeler üretmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, tanıtım toplantısını da Bursa'nın coğrafi işaretli ürünü olan 'Bursa Siyahı' olarak bilinen kara incirlerin yetiştiği bir bahçede düzenlediklerini dile getirdi. Kısa bir süre önce 'Bursa Siyahı'nın Avrupa Birliği tarafından da coğrafi işaret alarak tescillendiğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Bu tescili almamız gerçekten son derece önemli. Bu konuda dünyada 3 ürüne yükselmiş durumdayız. Bursa'nın Siyahı, deveci armudu, Gemlik zeytini, Müşküle üzümü gibi ürünler Bursa'nın tarımsal zenginliğinin birer simgesidir. Bu noktada çiftçimizin feryadını duymazdan gelip, pembe bir tablo da çizmeyeceğim. Eğer hemen harekete geçip, tarımı, çiftçi için tatmin edici bir hale getiremezsek bugün keyfine varacağımız sofra, her sene biraz daha fakirleşecektir. Atalarımızın emek emek işledikleri tohumlarla bize miras kalan bu tarımsal zenginliğimiz, Bursa'yı gastronomide öne çıkaran bir konudur. Bu zenginliği koruyacak olan yine çiftçilerimizdir. Bu, ancak onlara verilecek desteklerle mümkündür. 'Köylü milletin efendisidir' söylemi bizim için son derece önemli. Bunu lafta bırakmayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, bu sofranın zenginliğini devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

'TARLADAKİ ÜRÜNÜN MASADA HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Arkasında köklü bir üretim geleneği gücü olan Bursa toprağında üretilen ürünlerle, Bursa gastronomi sofrasının oluşturulduğunu anlatan Başkan Bozbey, binlerce yıllık kültürel mirasla taçlanan bu ürünlerin, ulusal ve uluslararası piyasalarda hak ettikleri değeri bulmaları için, hep beraber çalışma sorumluluğu duyduklarını belirtti. Mustafa Bozbey, "Tarımsal Üretimi Araştırma Destekleme ve Eğitim merkezimiz, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, BUSKİ, iştiraklerimizden Tarım Peyzaj A.Ş., BESAŞ ve HAGEL ile birlikte, Bursa tarımının sürdürülebilir bir biçimde yapılması için tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Kırsal üretimi, hasat turizm ve kırsal turizm seçenekleriyle destekleyecek turizm işletmelerimize ve tur operatörlerimize de önemli görevler düşmektedir. Bursa'da faaliyet gösteren turizm işletmelerine, yerel tedarikin önemini benimsetmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir gastronomi turizmi uygulamalarıyla, tarladaki ürünün masada hak ettiği değeri bulması için çalışacağız. Bu sayede hem turizm ürünleri çeşitlenecek hem de çiftçi ve yerel yönetim güçlenmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Mustafa Bozbey, incir toplayarak katılımcılara ikram etti.