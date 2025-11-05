Burhan Felek Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, önceki başkanlarından Burhan Felek'i ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri'ni kazanan gazetecilere ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine veridi.

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş'in sunduğu törende ilk konuşmayı TGC Genel Başkanı Vahap Munyar yaptı.

Munyar konuşmasında şöyle dedi; "Burhan Felek politikadan spora dek geniş bir yelpazede yazdığı yazılarda ustalığını kanıtlamış değerli bir yazar ve gazeteciydi. Başkanlığı döneminde Türk siyasi yaşamındaki çalkantılar ve darbeler gazeteciliği de çok etkiledi. Burhan Felek ise bu zor yıllarda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni yaşatmak, geliştirmek ve kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla önemli hizmetler verdi."

TGC'nin kıdemli üyelerinden ve Burhan Felek'in yeğeni Okşan Atasoy konuşmasında Burhan Felek'in az bilinen özelliklerine dikkat çekti:

"Burhan Felek köşe yazısı alanından Türkiye ve dünyada bu kadar uzun süre yazı yazan tek kişi. Tam 72 yıl yazı yazdı. Gençlik döneminde Anadolu Spor Kulübünü kuruyor. Uzun yıllar futbol oynuyor. Sonra hakemlik yapıyor. Orta Oyunlarında rol alıyor. Fotoğrafçılık zaten özel ilgi alanı, bir fotoğraf kitabı hazırlayıp yayınlıyor. Metal oymacılıkla ilgileniyor. Sinop Cezaevi'nde kabadayılarla, katillerle kaldığı bir dönem de var. Sedat Simavi ile birlikte ülkenin ilk filmlerinden birini çekiyorlar. Sedat Simavi yapımcı, Burhan Felek ise filmin yönetmeni oluyor. Mizah yazıları ile dikkat çekiyor. Her yazısını bir fıkra ile bitiriyor. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü alan değerli tüm meslektaşlarımı kutluyorum."

Bu yıl Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Ahmet Abakay, Ahmet Tan, Ahmet Tanyolaç, Bengül Erdamar, Demir Feyizoğlu, Erdoğan Karslıoğlu, Faik Akın, Faruk Bayhan, Feridun Büyükavcı, Güman Birincioğlu, Güray Bursalı, Haluk Şahin, Haşmet Yavuz, İhsan Mungan, İnci Süer, Kadir Sabuncuoğlu, Kemal Kazaz, Kemal Özkan, Konur Ertop, Mehmet Bican, Mehmet Turan Akköprülü, Mehmet Yaşin, Müveddet Kalaycı, Nur İçözü, Orhan Apaydın, Rafet Ballı, Rıza Zelyut, Turgut Güngör ve Yazgülü Aldoğan'a verildi.

2020 yılında Covit salgını nedeniyle ödüllerini törenle alamayan Alev Anakök, Engin Aktel, Erkan Özmen, Fahri Kaytaz, Faik Kaptan, Faruk Zabcı (vefat 2024), Müveddet Anter, Nevin Akkaya, Olay Tan, Selahattin Duman (vefat 2021), Tufan Türenç (vefat 2022), Uğur Dündar, Yalvaç Ural, Yavuz Yücetürk ve Zafer Nuri Eraslan ödüllerini tekrar aldılar.

Öte yandan Erzurumlu gazeteci Kadir Sabuncuoglu'na ödülünü gazeteci ve televizyoncu Namik Kocak verdi. - ERZURUM