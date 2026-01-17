Burdur'da Özge Çetin Bedir'in 36 Günlük Bebeğinin Yanında Öldürmesine İlişkin Davanın İlk Duruşması Yapıldı

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Özge Çetin Bedir'in 36 günlük bebeğinin yanında boğazı kesilerek öldürülmesi ile ilgili olarak eşi ile birlikte tutuklu iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Haklarında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenilen Adnan Bedir, Seray Öztürk ve Tülay Alan'ın yargılanmasına Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Adnan Bedir, Seray Öztürk, Tülay Alan ile Özge Çetin Bedir'in babası Mehmet Çetin, annesi Şefika Çetin ve taraf avukatları ile Burdur ve Denizli Barolarının kadın hakları komisyonu üyeleri katıldı.

Tutuklu sanıklardan Seray Öztürk savunmasında, şunları söyledi:

"Adnan'la 2,5 yıl önce gönül ilişkisi yaşadım. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu öğrenince ailemin yanına Samsun'a gittim. 5-6 ay kaldım Burdur'a geldim. İlişkimi bitirmek istedim ama bana binbir vaatle geldi. 'Boşanacağım' dedi. İlişkimiz devam etti. Vaatler söylüyordu ama bir adım atmıyordu. İlişkimizi eşine söyleyeceğimi söyledim. Fotoğraflarımızı gönderdim. Olay günü Adnan benim yanımdaydı, eşi hakkında kışkırtıcı sözler söyledi. Onun bizim hakkımızda söylediği sözleri söylüyordu. Tülay Özge ile konuşmak için eve gitti. Ben de telefonla arkadaşımla görüştüm. Tülay geldiğinde elleri çantanın içerisindeydi. Bana olayı anlatmadı. Bir süre yürüdük. Daha sonrasında yakınlarda bulunan bir camiye geldik. Burada Tülay üstünü değiştirdi. Çantadaki eşyalar bana ait değildi. Ellerinde kan vardı. 'Ne oldu anlat' dedim. Ağlıyor anlatamıyordu. 'Özge kapıyı açtı. Bıçakla saldırdı, boğuştuk' dedi. Tülay bana olayı anlattıktan sonra 112'yi arayarak ihbarda bulundum. Bu süre içerisinde de 6-7 kez 112 ile iletişime geçtik. Özge'nin vefat ettiğini hastanede öğrendim."

"Telefonum Seray'da olduğu için 112'yi aramak istedim ama izin vermedi"

"Nöbetçi mahkemede verdiği ifadesinde Seray ve Adnan'ın isteği üzerine yalan söylediğini" öne süren Tülay Alan, şöyle konuştu:

"Her şeyi doğru şekilde anlatacağım. Bu ikisi yüzünden yanlış ifade verdim. Özür dilerim. Olay günü Seray bana 'hazırlan gidiyoruz' dedi. Adnan'ın evine gittik. Ben kapıyı çaldım. Özge'ye 'konuşmak için geldim' dedim. Eve buyur etti. 'Neden geldin' dedi. Adnan'la boşanması gerektiğini söyledim. Bir anda mutfağa koşup elinde bıçakla geldi. 'Seni öldüreceğim' diyerek küfür ve hakaret etti. Beni bıçakla duvara yasladı. Bıçak yere düştü. Saçlarımdan atıp yere savurdu, bıçağı saplamaya çalıştı. Benim elimi duvara yaslayarak kesmeye başladı. Ben de karşı koydum. O anda yaşanan arbedede Özge'nin karnından kan geldiğini gördüm. Sonrasında da evden koşarak çıktım. Telefonum Seray'da olduğu için 112'yi aramak istedim ama izin vermedi. Seray bana 'nefes alıyor muydu' diye sordu, ben de aldığını söyleyince arkadaşımız olan Vedat'ı aradı. Daha sonrasında Seray 112'yi arayarak evde bir yaralının olduğunu söyledi. Vedat yanımıza geldikten sonra polis olan arkadaşını aradı. Olay bu şekilde gerçekleşti. Bunlar yaşandığı için çok pişmanım. Ben evden çıkarken Özge yaşıyordu. Seray Özge Bedir adına fake hesap açıyordu. Adnan ve Seray'dan korktuğum için savcılıkta verdiğim ifadeyi değiştirdim."

"8 aydır çocuklarımı göremedim çocuklarımı görmek istiyorum"

Adnan Bedir de savunmasında, "Serayla ilişkimi eşimden saklıyordum. Hiç bir zaman evimde olanları, eşimle ailemle alakalı bir şey söylemedim. Olay günü asla 'çocuğu evden aldım' diye bir şey demedim. Bunların böyle bir şey yapacağını düşünmedim. Ben kimseyi yönlendirmedim. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Ben 8 aydır çocuklarımı göremedim. Eşimin cenazesine katılamadım. Çocuklarımı görmek istiyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

"Bir kızım vardı, onu da aldılar"

Özge Çetin Bedir'in babası Mehmet Çetin, "Kızım kesinlikle kapıyı kimseye açmaz. Ben Adnan'ın Seray'a anahtarı verdiğini ve cinayeti yaptırdığını düşünüyorum. Seray kızımı tehdit ediyordu. Sanıklardan şikayetçiyim. Eve girer girmez kızımın boğazını kesmişler. Damadım kızımın bileziklerini alıp araba satın aldı Seray'ı gezdirdi. Bir kızım vardı. Onu da aldılar" diye konuştu.

Anne Şefika Çetin ise, "Olay günü biz köydeydik, damadımın teyzesi aradı gelmemiz gerektiğini söyledi. Olaydan böyle haberim oldu. Sanıklardan şikayetçiyim. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Bunların hepsi anlaşmış. Bıçak, çanta, maske.. hepsi hazırlanmış, düzenlenmiş"

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Özge Bedir'in babası Mehmet Çetin, "Benim bir tane kızım vardı. Kızımı elimden aldılar. Kızımı damadım Adnan Bedir öldürttü. Hepsinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 3'ü birlikte sabaha kadar beraber kalıyorlar, akşamına da kızımı öldürüyorlar. Bunların hepsi anlaşmış. Bıçak, çanta, maske.. Hepsi hazırlanmış, düzenlenmi" dedi.

Çetin ailesinin avukatı Vesile Atay ise, "Bugün ilk duruşma görüldü. Sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Talepte bulunduğumuz bir iki husus vardı toplanması gereken deliller yönünden. Bunu da mahkeme heyeti değerlendirdi. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz ve duruşmaların takipçisiyiz" diye konuştu.

Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hatice Ürküt ise şunları kaydetti:

"İnsan Haklarının en ağır şekilde ihlal edildiği bir kadın cinayeti davası bu dava. Maalesef Özge Çetin Bedir 10 Haziran 2025 tarihinde katledildi. Sanıklardan birisi erkek eşi diğer ikisi kadın. Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak aileye elimizden gelen yardımı yapmaktayız. Davaya katılma talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Bu bizi yıldıramayacak. Dosyayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Üzgünüz. Hukuki olarak mücadelemizi sürdüreceğiz."

Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Ayşegül İrem Erdoğan ise, "Davaya katılma talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Bizim için bir önemi yok. Kadın düşmanı politikalarla öldürülürken yalnız yalnız bırakılan kadınların adalet arayışındaki başka kadınlar tarafından temsiliyetini sağlamak için buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.